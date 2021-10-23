У Петербурзі зруйнували барельєф із Лукашенком у вигляді Медузи Горгони

Співробітники комунальних служб Петербурга прибрали барельєф із білоруським диктаром у вигляді Горгони, автором якого став вуличний художник

Із фасаду будівлі на Пушкінській вулиці в Санкт-Петербурзі співробітники комунальних служб прибрали барельєф із обличчям самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в образі Медузи Горгони. Про руйнування роботи виданню «Підйом» розповів її автор, вуличний художник Zoom.

Барельєф провисів на будівлі менше доби. Zoom зазначив, що очікував руйнування його роботи, але не думав, що це станеться так швидко.

«Те, що вони підірвалися так швидко, трохи здивувало. Ну добре, в швидкоплинності життя стріт-арту і є його принадність», – зізнався художник.

Zoom додав, що поки не планує створювати нові твори, присвячені Лукашенку: «У мене була ідея, я її реалізував, вона прозвучала. Крапка. Я не збираюся присвячувати свою кар'єру дрібному диктатору».

Знищення барельєфа підтвердили в адміністрації Санкт-Петербурга.

До слова, лідери Європейського Союзу прийняли рішення ввести нові санкції проти Білорусі, зокрема, через збільшення нелегальної міграції

Як відомо, на кордоні Білорусі та країн Балтії неспокійно. Польща, Литва, Латвія і Естонія вже кілька місяців фіксують тисячі спроб нелегально перетнути їх кордони з боку Білорусі. Вони звинувачують Мінськ у використанні нелегальних мігрантів як зброї в так званій гібридній війні проти ЄС. Зокрема, Латвія продовжила режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю.

А Литва хоче виділити €42 млн на зміцнення кордону з Білоруссю. Також планують вдосконалити систему спостереження. Таке рішення прийняли, щоб боротися з напливом нелегальних мігрантів.

Разом з тим Польща заявила, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю – надовго.

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