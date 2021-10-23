Росія боїться наближення НАТО. Шойгу заявив про стягування сил Альянсу до російських кордонів

Росія вкотре емоційно реагує на поширення співпраці НАТО з европейськими країнами

Очільник російського міністерства оборони Шойгу звинувачує Альянс у наближенні до кордонів Росії

Голова міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що НАТО нібито «стягує сили» до кордонів РФ. Слова російського міністра наводять російські ЗМІ.

«На тлі закликів до військового стримування Росії, НАТО послідовно стягує сили до наших кордонів. Чим подібне вже закінчувалося для Німеччини і Європи, міністр оборони ФРН зобов'язана добре знати», – сказав Шойгу.

Російський міністр вирішив, що безпека в Європі може бути «тільки загальною, без утиску інтересів Росії», і звинуватив Альянс в нібито неготовності до діалогу.

Варто зазначити, що про те, як саме НАТО «стягує сили» до кордонів РФ, Шойгу не розповів.

До слова, генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг запевнив, що Росії не варто боятися членства України в НАТО. Про це він заявив за підсумками засідання міністрів оборони НАТО в Брюсселі в п'ятницю, 22 жовтня.

Столтенберг зауважив, що за останнє десятиліття розширення НАТО тільки «принесло мир і стабільність по всій Європі».

Нагадаємо, напередодні Путін побачив у візиті глави Пентагону в Київ відкриття дверей у НАТО.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський назвав США головним партнером України в питанні безпеки.

Як відомо, 19 жовтня в Україну прибув глава Пентагону.

У Києві Ллойд Остін, зокрема, заявив: давайте чітко говорити, що Росія почала війну на Донбасі.

Також міністр оборони США вшанував пам’ять загиблих українських героїв.

Під час вересневого робочого візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона він провів переговори з Ллойдом Остіном, який пообіцяв йому здійснити візит в Україну.

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