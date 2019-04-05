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    У світі

    У Південній Кореї через лісову пожежу оголосили надзвичайний стан

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    Понад 13 тисяч рятувальників з усієї країни борються з пожежею - У Південній Кореї через лісову пожежу оголосили надзвичайний стан
    Понад 13 тисяч рятувальників з усієї країни борються з пожежею

    Від пожежі одна людина загинула, ще 35 постраждали

    У Південній Кореї масштабна лісова пожежа знищила 200 будинків, одна людина загинула, 35 осіб постраждали.

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    Про це повідомляє Yonhap.

    «У Південній Кореї у п'ятницю почалася масштабна пожежа, що вирує у лісових масивах та містах уздовж східного узбережжя. Оголошено загальнонаціональну тривогу, мобілізуються всі наявні ресурси для того, щоб взяти полум’я під контроль», - йдеться у повідомленні.

    Понад 13 тисяч рятувальників з усієї країни борються з пожежею, що розпочалася на гірському курорті Гоесоне, близько 160 кілометрів на північний схід від Сеула.

    Внаслідок пожежі одна загинула, а 35 інших отримали ушкодження, причому щонайменше декілька тисяч людей залишилися без даху над головою.

    Уряд оголосив надзвичайний стан для потерпілих районів.

    Станом на 11:00 за місцевим часом, вогонь спалив 525 гектарів лісу.

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