У Південній Кореї через лісову пожежу оголосили надзвичайний стан



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Понад 13 тисяч рятувальників з усієї країни борються з пожежею

Від пожежі одна людина загинула, ще 35 постраждали

У Південній Кореї масштабна лісова пожежа знищила 200 будинків, одна людина загинула, 35 осіб постраждали.

Про це повідомляє Yonhap.

«У Південній Кореї у п'ятницю почалася масштабна пожежа, що вирує у лісових масивах та містах уздовж східного узбережжя. Оголошено загальнонаціональну тривогу, мобілізуються всі наявні ресурси для того, щоб взяти полум’я під контроль», - йдеться у повідомленні.

Понад 13 тисяч рятувальників з усієї країни борються з пожежею, що розпочалася на гірському курорті Гоесоне, близько 160 кілометрів на північний схід від Сеула.

Внаслідок пожежі одна загинула, а 35 інших отримали ушкодження, причому щонайменше декілька тисяч людей залишилися без даху над головою.

Уряд оголосив надзвичайний стан для потерпілих районів.

Станом на 11:00 за місцевим часом, вогонь спалив 525 гектарів лісу.