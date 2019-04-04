Масштабну пожежу в зоні ЧАЕС могли влаштувати «чорні археологи»



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Пожежа охопила майже 20 га землі Фото: Нацполіція

Поліція встановила осіб, які можуть бути причетні до пожежі в Чорнобильській зоні

Днями у смт Поліське у зоні відчуження ЧАЕС сталося масштабне загорання трав’яного настилу. Пожежа охопила майже 20 га землі, в результаті чого вогнем знищено 20 відселених напівзруйнованих будівель, чагарники та інша рослинність.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області, під час проведення невідкладних поліцейських заходів щодо встановлення причин пожежі та її винуватців правоохоронці виявили двох осіб, які можуть бути причетними до загорання трав’яного настилу.

Ними виявилися жителі Полісся, 17 та 18-річного віку, «чорні археологи». Хлопці зізнались працівникам поліції, що того дня вони проводили свої розкопки на кладовищі у селі Поліське. Коли почули гуркіт автомобіля покинули недопалки сигарет додолу і швидко звідти втекли. Така «дитяча» необачність стала однією з основних причин пожежі на великій території.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 270 Кримінального кодексу України. Зараз поліцейські встановлюють всі обставини події, призначені відповідні експертизи. Триває слідство.