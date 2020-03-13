Пандемія коронавірусу: Польща закриває кордони для іноземців
Польські громадяни після перетину кордону, за словами прем'єра, будуть поміщатися на 14-денний карантин
Польща заборонить в'їзд в країну іноземцям з неділі і введе 14-денний карантин для своїх громадян, які повертаються додому через загрозу поширення нового типу коронавірусу COVID-19.
Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, повідомляє агентство Reuters.
«Держава не залишить (своїх громадян). Однак у нинішній ситуації ми не можемо дозволити собі тримати кордони відкритими для іноземців», - заявив Моравецкій на прес-конференції.
Польські громадяни після перетину кордону, за словами прем'єра, будуть поміщатися на 14-денний карантин.
Він також сказав, що торгові центри будуть змушені закрити деякі магазини, а ресторани, бари і казино будуть закриті.
Публічні збори будуть дозволені, тільки якщо присутні не більше 50 осіб.
Як повідомляють ЗМІ, в польських госпіталях знаходяться 67 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом, один чоловік помер, а понад 500 чоловік госпіталізовано з підозрою на коронавірусну інфекцію. Кілька тисяч знаходяться на домашньому карантині.
Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин. Також стало відомо, що МАУ скасовує польоти в Рим та Мілан. За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19. 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області. Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей. У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан. У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні. Читайте також:
Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.
Також стало відомо, що МАУ скасовує польоти в Рим та Мілан.
За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.
13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.
Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.
У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.
У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.
Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.
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