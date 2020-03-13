Пандемія коронавірусу: Польща закриває кордони для іноземців



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Польща закриває кордони для іноземців Фото: examiner.com.au

Польські громадяни після перетину кордону, за словами прем'єра, будуть поміщатися на 14-денний карантин

Польща заборонить в'їзд в країну іноземцям з неділі і введе 14-денний карантин для своїх громадян, які повертаються додому через загрозу поширення нового типу коронавірусу COVID-19.

Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, повідомляє агентство Reuters.

«Держава не залишить (своїх громадян). Однак у нинішній ситуації ми не можемо дозволити собі тримати кордони відкритими для іноземців», - заявив Моравецкій на прес-конференції.

Польські громадяни після перетину кордону, за словами прем'єра, будуть поміщатися на 14-денний карантин.

Він також сказав, що торгові центри будуть змушені закрити деякі магазини, а ресторани, бари і казино будуть закриті.

Публічні збори будуть дозволені, тільки якщо присутні не більше 50 осіб.

Як повідомляють ЗМІ, в польських госпіталях знаходяться 67 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом, один чоловік помер, а понад 500 чоловік госпіталізовано з підозрою на коронавірусну інфекцію. Кілька тисяч знаходяться на домашньому карантині.