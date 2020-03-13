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    Пандемія коронавірусу: Польща закриває кордони для іноземців

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    Польща закриває кордони для іноземців - Пандемія коронавірусу: Польща закриває кордони для іноземців
    Польща закриває кордони для іноземців
    Фото: examiner.com.au

    Польські громадяни після перетину кордону, за словами прем'єра, будуть поміщатися на 14-денний карантин

    Польща заборонить в'їзд в країну іноземцям з неділі і введе 14-денний карантин для своїх громадян, які повертаються додому через загрозу поширення нового типу коронавірусу COVID-19.

    Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, повідомляє агентство Reuters.

    «Держава не залишить (своїх громадян). Однак у нинішній ситуації ми не можемо дозволити собі тримати кордони відкритими для іноземців», - заявив Моравецкій на прес-конференції.

    Польські громадяни після перетину кордону, за словами прем'єра, будуть поміщатися на 14-денний карантин.

    Він також сказав, що торгові центри будуть змушені закрити деякі магазини, а ресторани, бари і казино будуть закриті.

    Публічні збори будуть дозволені, тільки якщо присутні не більше 50 осіб.

    Як повідомляють ЗМІ, в польських госпіталях знаходяться 67 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом, один чоловік помер, а понад 500 чоловік госпіталізовано з підозрою на коронавірусну інфекцію. Кілька тисяч знаходяться на домашньому карантині.

    Нагадаємо, що по всьому світу заразилось понад 135 тисяч людей, найбільше в Китаї, де померло понад 3000 пацієнтів, а понад 62 тисячі вже одужали.

    11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусуВ Україні 17 березня буде повністю обмежено авіасполучення через новий тип коронавірусу . 

    Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.

    Також стало відомо, що МАУ скасовує польоти в Рим та Мілан.

    За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

    13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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