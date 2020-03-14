Україна обмежить пасажирське залізничне сполучення з Польщею



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Продаж квитків на рейси, що скасовані, призупинено. Повернення коштів за раніше придбані проїзні документи проводиться в усіх квиткових касах, - Укрзалізниця

Пасажири не зможуть потрапити до Польщі на потязі з 15 березня і протягом наступних двох тижнів

Укрзалізниця з 00:00 15 березня призупиняє пасажирське залізничне сполучення з Польщею. Про це повідомляється на сайті компанії.

«У зв'язку з рішенням уряду Республіки Польща про тимчасове закриття міжнародного сполучення з іншими країнами, о 0:00 в ніч з суботи, 14 березня, на неділю, 15 березня, буде призупинено курсування пасажирських поїздів до Польщі. Цю інформацію підтверджує представник Укрзалізниці в Польщі», - йдеться в повідомленні.

Загалом між Україною та Республікою Польща курсують два швидкісних поїзди № 705/716 та 715/706 Київ – Перемишль, №36 Одеса — Перемишль, № 67 Київ – Варшава, № 51 Львів – Вроцлав, а також безпересадкові вагони Київ – Вроцлав. Останні поїзди з Польщі здійснять свої рейси в Україну 14 березня: 706 і 716 Інтерсіті+ з Перемишля і нічний поїзд з Варшави.

З України вранці 14 березня до кінцевої станції Перемишль відправилися два поїзди Інтерсіті+ 705 і 715. На період призупинення пасажирського сполучення із Польщею, більше поїздів до цієї країни Укрзалізниця не відправлятиме. Поїзди Інтерсіті курсуватимуть до Львова.

Продаж квитків на рейси, що скасовані, призупинено. Повернення коштів за раніше придбані проїзні документи проводиться в усіх квиткових касах Укрзалізниці згідно з діючими нормативно-правовими актами та правилами. Квитки, придбані онлайн, можна повернути на сайті booking.uz.gov.ua або у мобільному застосунку Укрзалізниці.

Як повідомлялося, з 7-ї ранку 13 березня було призупинено пасажирське залізничне сполучення із Словаччиною, у зв'язку із введенням в цій країні надзвичайного стану. Інші міжнародні поїзди та поїзди внутрішнього сполучення продовжують курсувати за графіком. При перетині кордону з Україною всім пасажирам проводиться температурний скринінг.

За даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, з початку епідемії в Польщі було зафіксовано 68 випадків коронавірусу, із них 2 — летальні.