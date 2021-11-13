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    У Польщі пройшла демонстрація з вимогою вигнати євреїв з країни (фото)

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    Учасники демонстрації викрикували &laquo;Смерть євреям&raquo; - У Польщі пройшла демонстрація з вимогою вигнати євреїв з країни (фото)

    Учасники демонстрації викрикували «Смерть євреям»

    Фото: скріншот з Youtube-відео

    У польському місті Каліш пройшла акція, учасники якої закликали євреїв покинути країну

    Сотні активістів провели 11 листопада у польському місті Каліш демонстрацію, на якій закликали євреїв покинути країну. Про це пише видання «Вести. Израиль по-русски».

    Учасники заходу спалили копію Декларації про права людини в Каліші від 1264 року, в якій йдеться про захист прав польських євреїв. Декларація надавала євреям право займатися торгівельною і фінансовою діяльністю, а також обговорювала покарання за наклепи і акти вандалізму.

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    У Польщі пройшла демонстрація з вимогою вигнати євреїв з країни (фото)
    У Польщі пройшла демонстрація з вимогою вигнати євреїв з країни (фото)
    У Польщі пройшла демонстрація з вимогою вигнати євреїв з країни (фото)

    Учасники демонстрації викрикували «Смерть євреям» та «Смерть ворогам нашої батьківщини».

    Місцева влада та правоохоронні органи не втручалися у захід і не намагалися його зупинити. Місцева влада заявила, що побоювалася насильства з боку демонстрантів у разі розгону. У поліції розповіли, що вивчають свідчення з демонстрації та вже впізнали 67 учасників.

    Після демонстрації ізраїльські ЗМІ вибухнули обуренням. Вони наводять слова активістів по боротьбі з антисемітизмом. Рафаель Панковський, який очолює організацію Never Again, розповів, що понад 25 років відстежує ситуацію з антисемітизмом у Польщі, але ніколи ще не бачив таких відвертих акцій.

    Нагадаємо, керівник Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович вважає, що російський проєкт меморіалізації Бабиного Яру не надто якісний і реалізується неналежним чином.

    Як відомо, українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу у світі.

    Нещодавно в британському виданні Independent вийшла стаття про меморіал у Бабиному Яру в Києві під назвою «Голокост Діснейленд», що фінансується Росією, викликає побоювання та підозри в Україні».

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    Теги: акція місцева влада декларація права людини
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    У Польщі пройшла демонстрація з вимогою вигнати євреїв з країни (фото)