У польському місті Каліш пройшла акція, учасники якої закликали євреїв покинути країну

Сотні активістів провели 11 листопада у польському місті Каліш демонстрацію, на якій закликали євреїв покинути країну. Про це пише видання «Вести. Израиль по-русски».

Учасники заходу спалили копію Декларації про права людини в Каліші від 1264 року, в якій йдеться про захист прав польських євреїв. Декларація надавала євреям право займатися торгівельною і фінансовою діяльністю, а також обговорювала покарання за наклепи і акти вандалізму.

Учасники демонстрації викрикували «Смерть євреям» та «Смерть ворогам нашої батьківщини».

Місцева влада та правоохоронні органи не втручалися у захід і не намагалися його зупинити. Місцева влада заявила, що побоювалася насильства з боку демонстрантів у разі розгону. У поліції розповіли, що вивчають свідчення з демонстрації та вже впізнали 67 учасників.

Після демонстрації ізраїльські ЗМІ вибухнули обуренням. Вони наводять слова активістів по боротьбі з антисемітизмом. Рафаель Панковський, який очолює організацію Never Again, розповів, що понад 25 років відстежує ситуацію з антисемітизмом у Польщі, але ніколи ще не бачив таких відвертих акцій.

Нагадаємо, керівник Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович вважає, що російський проєкт меморіалізації Бабиного Яру не надто якісний і реалізується неналежним чином.

Як відомо, українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу у світі.