У Києві під будівлею МЗС відбувається акція солідарності з афганськими жінками
Афганськам жінкам заборонили займатися спортом, навчатись у змішаних класах, одягатися за власним бажанням, брати участь у політичному житті країни й навіть працювати
У Києві на Михайлівській площі поблизу будівлі Міністерства закордонних справ відбувається акція на підтримку жінок з Афганістану, повідомляє кореспондент Укрінформ.
Організатором акції є міжнародна правозахисна організація Amnesty International.
«Після приходу Талібану до влади права афганських жінок знову опинилися під загрозою. Заборона займатися спортом, навчатись у змішаних класах, одягатися за власним бажанням, брати участь у політичному житті країни й навіть працювати, – усе ці «нововведення» талібів відкидають Афганістан щонайменше на двадцять років назад і прямо обмежують права та свободи дівчаток і жінок», – констатували організатори заходу.
Акція проходить мирно, учасники принесли із собою ті речі, які таліби забороняють афганським жінкам. Зокрема,
- взуття на підборах,
- яскравий одяг
- та інші символічні предмети.
У руках вони тримають плакати з написами: «Йшов 2021 рік... у афганських жінок знову відбирають фундаментальні права людини», «Моє місце повсюди», «Запитаю у чоловіка, чи можу боротися за свої права».
Активісти мають на меті підтримати жінками Афганістану, які виступають за свої права, та закликають світові уряди вжити заходів для захисту прав жінок і дівчат у цій країні.
Як повідомлялося, таліби у серпні захопили владу в Афганістані і проголосили створення Ісламського емірату Афганістану. Як відомо, бойовики радикального руху «талібан», що захопив владу в Афганістані, стратили чотирьох жителів північно-західної провінції Герат, які були звинувачені у викраденні людей.
Раніше в ООН закликали талібів дозволити дівчаткам ходити до школи.
Нагадаємо, таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який раніше дотримувався суворих релігійних доктрин.
Також розслідування ВВС виявило, що щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та опозиційними силами.
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