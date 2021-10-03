У Києві під будівлею МЗС відбувається акція солідарності з афганськими жінками

«Після приходу Талібану до влади права афганських жінок знову опинилися під загрозою. Заборона займатися спортом, навчатись у змішаних класах, одягатися за власним бажанням, брати участь у політичному житті країни й навіть працювати, – усе ці «нововведення» талібів відкидають Афганістан щонайменше на двадцять років назад і прямо обмежують права та свободи дівчаток і жінок», – констатували організатори заходу.

У Києві на Михайлівській площі поблизу будівлі Міністерства закордонних справ відбувається акція на підтримку жінок з Афганістану, повідомляє кореспондент Укрінформ .

Акція проходить мирно, учасники принесли із собою ті речі, які таліби забороняють афганським жінкам. Зокрема,

взуття на підборах,

яскравий одяг

та інші символічні предмети.

У руках вони тримають плакати з написами: «Йшов 2021 рік... у афганських жінок знову відбирають фундаментальні права людини», «Моє місце повсюди», «Запитаю у чоловіка, чи можу боротися за свої права».

Активісти мають на меті підтримати жінками Афганістану, які виступають за свої права, та закликають світові уряди вжити заходів для захисту прав жінок і дівчат у цій країні.

Як повідомлялося, таліби у серпні захопили владу в Афганістані і проголосили створення Ісламського емірату Афганістану. Як відомо, бойовики радикального руху «талібан», що захопив владу в Афганістані, стратили чотирьох жителів північно-західної провінції Герат, які були звинувачені у викраденні людей.

Раніше в ООН закликали талібів дозволити дівчаткам ходити до школи.

Нагадаємо, таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який раніше дотримувався суворих релігійних доктрин.

Також розслідування ВВС виявило, що щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та опозиційними силами.

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