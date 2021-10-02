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    У Польщі загинув 23-річний українець

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    Українця на смерть збила вантажівка - У Польщі загинув 23-річний українець

    Українця на смерть збила вантажівка

    Фото Wp.pl

    Чоловік працював над нанесенням дорожньої розмітки

    У п'ятницю, 1 жовтня, на швидкісній трасі S17 між Любліном та Варшавою сталася жахлива аварія, внаслідок якої загинув 23-річний українець. Про це повідомляє Wp.pl.

    Автомобіль Volkswagen Transporter, що належить дорожникам, стояв на аварійній смузі. Перед ним двоє робітників, один із них – українець, фарбували горизонтальну розмітку на дорозі.

    Раптом вантажівка з великою силою врізалася у задню частину Volkswagen. Сила зіткнення була настільки великою, що українець, який був перед автомобілями, загинув на місці.

    Другого працівника доставили до лікарні в Пулавах.

    Відразу після інциденту дорогу на місці аварії перекрили.

    Поліція працювала на місці під наглядом прокурора.

    Нагадаємо, нещодавно громадянин України віком приблизно 30 років загинув у ДТП, що трапилося в населеному пункті Лігота Мала поблизу міста Олесніца на південному заході Польщі. Як повідомили у місцевій поліції, водій втратив контроль над автомобілем марки Renault Scenic, який з'їхав з дороги і перевернувся,

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    Теги: Польща смерть автомобіль аварія
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    У Польщі загинув 23-річний українець