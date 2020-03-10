Найдешевші кросовери в Україні: ТОП-10

Скільки коштують найдешевші кросовери в Україні в 2020 році

В Україні до поняття «дешевий кросовер» можна віднести моделі, які коштують від 11 до 15 тисяч доларів. Кістяк «бюджетників» як і раніше складається з представників Китаю, компанію яким складають кілька «європейців» і «японців».

А ось корейці давно пішли з бюджетної ніші. Сьогодні найдоступніший корейський кросовер – Hyundai Creta – коштує приблизно 18,5 тисяч доларів. За Kia Sportage взагалі просять майже 20 тисяч «зелених». Ну, а Hyundai Tucson і зовсім перейшов в одну вагову категорію з Toyota RAV4 і Mazda CX-5.

Ще один нюанс, який варто враховувати, коли обираєш недорогий кросовер – технічні характеристики. Бюджетні моделі, як правило, не мають повного приводу. Тобто, фактично ви отримуєте універсал, який лише зовні нагадує позашляховик. Якщо такий варіант вас влаштовує, то ось вам «десятка» найдешевших кросоверів в Україні в 2020 році.

ТОП-10 бюджетних кросоверів в Україні

Ціни на автомобілі вказані станом на березень 2020 року. Моделі розташовані в зворотному порядку – від більшої до меншої ціни.

*Вказано витрати пального на 100 кілометрів в змішаному циклі.

10. Suzuki Vitara ($15 400)

Suzuki Vitara

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1 Потужність, к.с. 112 Крутний момент, Нм 170 Витрати пального*, л/100 км 5.4 Обсяг багажника, л. 375

Так, Suzuki Vitara не вписується в цінову категорію «до $15 тисяч». Однак більш дешевої альтернативи для топ-10 в Україні просто не знайшлося.

Якщо така ціна для вас прийнятна, то «Вітара» – хороший варіант недорого кросовера. Автомобіль зовсім недавно – в 2018 році – пережив рестайлінг і отримав нове оснащення. Щоправда, в мінімальній комплектації воно вам не світить.

Базова версія Vitara пропонується з літровим бензиновим мотором потужністю 112 кінських сил. Двигун працює в парі з 5-ступінчастою «механікою», яка передає тягу виключно на передні колеса.

У стандартне оснащення Suzuki Vitara входять:

аудіосистема (MP3, Bluetooth, USB і чотири динаміки);

кондиціонер;

галогенні фари головного світла;

світлодіодні задні ліхтарі.

9. Jac S3 ($14 950)

Jac S3

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1.6 Потужність, к.с. 119 Крутний момент, Нм 155 Витрати пального*, л/100 км 5.9 Обсяг багажника, л. 600

S3 – найдорожчий кросовер Jac в Україні. Звичайно, якщо не враховувати електричний IEV7S.

У самій доступній комплектації Jac S3 оснащується 1,6-літровим бензиновим мотором, який розвиває майже 120 кінських сил. Трансмісія – 6-ступінчастий «автомат». Привід – завжди тільки передній.

Проте виробник обіцяє вражаючий кліренс – 200 міліметрів. Таким показником можуть похвалитися далеко не всі кросовери.

У стандартне оснащення Jac S3 ходять:

аудіосистема (MP5, Bluetooth, USB, синхронізація смартфонів на IOS і Android, а також шість динаміків);

задній і передній парктроник;

камера заднього виду;

легкосплавні колісні диски;

світлодіодні денні ходові вогні;

датчик світла;

автоматичне закривання вікон при замиканні автомобіля;

клімат-контроль;

круїз-контроль.

8. Renault Duster ($14 600)

Renault Duster

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1.6 Потужність, к.с. 115 Крутний момент, Нм 156 Витрати пального*, л/100 км 8.1 Обсяг багажника, л. 478

Renault Duster один з найпопулярніших автомобілів в Україні. Кросовер випускають в Європі – на румунському заводі Dacia, який входить до групи «Рено».

У базовому виконанні «Дастер» комплектується 1,6-літровим бензиновим мотором потужністю 115 кінських сил. Двигун працює в парі з 5-ступінчастою «механікою».

Найдешевша версія кросовера має привід тільки на передні колеса. За «Дастер» з повним приводом доведеться доплатити, як мінімум, 3,5 тисячі доларів.

Одна із сильних сторін автомобіля – кліренс. Заявлений дорожній просвіт – 210 міліметрів. А ось базове оснащення у «Дастера» не вражає. Кросовер не оснащуються навіть найдешевшої аудіосистемою і кондиціонером.

У стандартне оснащення Renault Duster входять:

сталевий захист двигуна;

повнорозмірне запасне колесо;

датчик світла;

світлодіодні денні ходові вогні.

7. Nissan Juke ($14 200)

Nissan Juke

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1.6 Потужність, к.с. 94 Крутний момент, Нм 140 Витрати пального*, л/100 км 6 Обсяг багажника, л. 354

Nissan Juke – мабуть, найдешевший «молодіжний» кросовер в Україні. Так, через свої компактні розміри він непрактичний. Але у нього неабиякий зовнішній вигляд і непоганий, як для малюка, кліренс – 170 міліметрів.

В мінімальній модифікації «Жук» оснащується 1,6-літровим бензиновим мотором потужністю 94 кінські сили. Двигун працює в дуеті з 5-ступінчастою «механікою». А привід – на передні колеса. Повний привід доступний тільки в топової версії, яка коштує близько 24 тисяч доларів.

У стандартне оснащення Nissan Juke входить аудіосистема з MP3 і чотири динаміки. В цілому ж ви отримуєте практично «голий» автомобіль.

6. FAW X40 ($13 800)

FAW X40

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1.6 Потужність, к.с. 109 Крутний момент, Нм 155 Витрати пального*, л/100 км 6.2 Обсяг багажника, л. 375

FAW X40 в Україні новачок. Продажі кросовера стартували в кінці 2019 року.

За габаритами X40 можна порівняти з Hyundai Creta. Українські дилери пропонують всього одну версію кросовера – з 1,6-літровим бензиновим мотором потужністю 109 кінських сил. Крутний момент передається на передні колеса через японську 5-ступінчасту «механіку».

Дорожній просвіт – 180 міліметрів.

У стандартне оснащення FAW X40 входять:

задній парктронік;

кондиціонер;

датчик дощу;

датчик світла;

легкосплавні диски;

мультимедіа (8-дюймовий дисплей, Bluetooth, MP3, USB, чотири динаміка).

5. Chery Tiggo 3 ($13 400)

Chery Tiggo 3

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1.6 Потужність, к.с. 126 Крутний момент, Нм 160 Витрати пального*, л/100 км 7.1 Обсяг багажника, л. 550

За габаритами Chery Tiggo 3 зіставимо з Kia Sportage. Китайський кросовер пропонують з 1,6-літровим бензиновим мотором потужністю 126 кінських сил. Трансмісія – 5-ступінчаста «механіка». Привід – на передні колеса.

У стандартне оснащення Chery Tiggo 3 входять:

кондиціонер;

задній парктронік;

круїз-контроль;

мультимедіа (8-дюймовий сенсорний дисплей, Bluetooth, USB, чотири динаміка);

світлодіодні денні ходові вогні;

легкосплавні диски.

4. Renault Sandero Stepway ($13 200)

Renault Sandero Stepway

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 0.9 Потужність, к.с. 90 Крутний момент, Нм 140 Витрати пального*, л/100 км 5.1 Обсяг багажника, л. 320

Stepway – «всюдихідна» версія хетчбека Renault Sandero, яку виробник відносить до кросоверів. Від стандартного «Сандеро» модифікація Stepway відрізняється збільшеним до 173 міліметрів дорожнім просвітом.

Базовий Sandero Stepway оснащується 0,9-літровим бензиновим мотором потужністю 90 кінських сил. Трансмісія – 5-ступінчаста «механіка».

У стандартне оснащення Renault Sandero Stepway входять:

сталевий захист двигуна;

кондиціонер;

аудіосистема (MP3, USB, Bluetooth, два динаміка).

3. Jac S2 ($12 500)

Jac S2

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1.5 Потужність, к.с. 113 Крутний момент, Нм 146 Витрати пального*, л/100 км 6.5 Обсяг багажника, л. 450

Jac S2 – маленький китайський кросовер. За габаритами його можна порівняти з Nissan Juke.

Базова версія автомобіля комплектується 1,5-літровим бензиновим мотором потужністю 113 кінських сил. Трансмісія – 5-ступінчаста «механіка».

У стандартне оснащення Jac S2 входять:

легкосплавні диски;

світлодіодні денні ходові вогні;

аудіосистема (радіо, USB, чотири динаміка);

датчики паркування.

2. Lada XRay ($11 500)

Lada XRay

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1.6 Потужність, к.с. 106 Крутний момент, Нм 148 Витрати пального*, л/100 км 7 Обсяг багажника, л. 361

Lada XRay – перший російський кросовер. Він побудований на платформі концерну Renault, якому належить «АвтоВАЗ». За великим рахунком, XRay є російською версією Renault Sandero Stepway.

Базова версія XRay комплектується 1,6-літровим бензиновим мотором потужністю 106 кінських сил. Трансмісія – 5-ступінчаста «механіка». Дорожній просвіт – 195 міліметрів.

У стандартне оснащення Lada XRay входить лише магнітола.

1. Chery Tiggo 2 ($11 000)

Chery Tiggo 2

Пальне бензин Об'єм мотора, л. 1.5 Потужність, к.с. 106 Крутний момент, Нм 135 Витрати пального*, л/100 км 7.4 Обсяг багажника, л. 420

Chery Tiggo 2 – найдешевший новий кросовер в Україні. У довжину він трохи коротше, ніж Nissan Juke.

Під капотом – 1,5-літровий бензиновий мотор, який видає 106 кінських сил. Тяга передається на передні колеса через 5-ступінчасту «механіку».

У стандартне оснащення Chery Tiggo 2 входять тільки кондиціонер і аудіосистема на два динаміка і з USB-входом.

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