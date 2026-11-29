У ніч проти 29 листопада 2026 року українські розвідники атакували хімічне підприємство «КуйбишевАзот» у російському Тольятті Самарської області. На території заводу пролунали численні вибухи та виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Удару по підприємству завдали оператори далекобійних безпілотників ГУР МО України.

«КуйбишевАзот» є одним із найбільших підприємств хімічної промисловості Росії. Завод виробляє сировинні компоненти, які використовують для виготовлення вибухівки та боєприпасів. Крім того, підприємство виготовляє високов'язкі поліаміди, що застосовуються в ракетній галузі.

Унаслідок атаки на території заводу було зафіксовано численні вибухи та масштабну пожежу.

Нагадаємо, у ніч проти 29 листопада одразу кілька російських регіонів зазнали атаки безпілотників. Зокрема, вибухи лунали в промислових районах Тольятті Самарської області та Нижньокамська у Татарстані. Також про атаку дронів повідомляли у Московській області.

Також, за даними The New York Times, протягом останніх 50 днів Україна атакувала 40 російських нафтових і військово-промислових об'єктів. Серед цілей були паливний термінал у Білому морі та завод із виробництва ракетного палива в Сибіру. Українські удари спрямовані на послаблення військової промисловості РФ, порушення логістики та скорочення доходів, які Москва використовує для фінансування війни. Водночас, як зазначає видання, адміністрація президента США Дональда Трампа розкритикувала цю кампанію через ризики ескалації.