У ніч проти 29 листопада у провінції Різе в Туреччині впав безпілотник. Невідомий дрон впав на території чайної плантації в районі міста Чаєлі. У чотирьох будинках, розташованих поблизу, розбилися вікна. Поранених та загиблих внаслідок інциденту немає. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN Turk.

Після повідомлення про інцидент до місця події були направлені підрозділи жандармерії та медичні бригади. Правоохоронці продовжили розслідування й уранці, зібравши уламки безпілотника для експертизи.

У результаті огляду зібраних уламків було встановлено, що йдеться про дрон, який використовує Україна.

Правоохоронці продовжують досліджувати уламки безпілотного літального апарата.

Варто зазначити, що місто Чаєлі розташоване на Чорноморському узбережжі Туреччини.

Нагадаємо, у серпні 2026 року, коли Румунія підняла свої винищувачі для знищення морського дрона, Росія запровадила заборону на польоти в тому районі. Попри це, Бухарест вирішив проігнорувати заборону, хоч це й буцімто могло призвести до ризиків ескалації.

Також у Чорному морі виникла загроза цивільному судноплавству: три комерційні судна зазнали ударів безпілотників поблизу дельти Дунаю, неподалік від румунського міста Суліна.