У Раді нацбезпеки США планують кадрові «чистки», – CNN



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О’Брайєн не одноразово казав про намір скоротити штат Ради

Радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Роберт О’Брайєн після завершення процедури імпічменту має намір здійснити звільнення чиновників у Раді національної безпеки.

Про це повідомляє CNN.

«Очікується, що радник президента з національної безпеки Роберт О’Браєн здійснить суттєві скорочення співробітників Ради національної безпеки вже наступного тижня», – повідомили CNN два джерела, обізнані щодо цього питання.

О’Брайєн не одноразово казав про намір скоротити штат Ради з 236 співробітників, називаючи його «надмірним».

За його словами, при колишньому президенті США Барака Обамі штат Ради збільшився до 236 співробітників, хоча при Джорджі Буші налічував лише 100 співробітників.

Рада національної безпеки адміністрації Трампа опинилась в центрі уваги після звільнення підполковника, головного експерта у справах України Александра Віндмана та його брата-близнюка – юриста Ради Євгена Віндмана.

Адвокат Александра Віндмана Девід Прессман заявив, що його клієнт «був звільнений за те, що давав свідчення у межах процедури імпічменту.

Восени минулого року на слуханнях у Палаті представників щодо імпічменту Трампа Віндман, який особисто був присутній під час телефонної розмови президентів США й України, заявив що оприлюднена стенограма розмови була неповною. Після цього Трамп неодноразово висловлював обурення присутністю Віндмана у Білому домі.

5 лютого в Сенаті відбулося фінальне голосування по справі імпічменту голови Білого дому, під час якого республіканська більшість залишила Дональда Трампа на посаді президента США.

Як повідомлялося, Трамп назвав причину звільнення ключового свідка у справі імпічменту.