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    У світі

    Ізраїль складає нову карту своїх територій

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    Ізраїль складає нову карту своїх територій

    Це не займе багато часу і через кілька тижнів карта буде складена – Нетаньягу

    Ізраїль розпочав готувати точну карту частин Західного берега, які він анексує відповідно до нового мирного плану, запропонованого президентом США Дональдом Трампом.

    Про це в суботу оголосив прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу, повідомляє Jerusalem Post.

    «Ми знаходимося в процесі складання карти території, яка буде частиною Ізраїлю відповідно до плану Трампа», – заявив Нетаньяху на заході «Лікуд» в Маале-Адумім.

    Прем’єр-міністр зазначив, що це не займе багато часу і через кілька тижнів карта буде складена.

    Ізраїльську сторону комітету очолить глава канцелярії прем’єр-міністра Ронен Перец.

    Президент США Дональд Трамп у січні оприлюднив план мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту, що передбачає встановлення миру, розширення палестинських територій і будівництво тунелю між Західним берегом і сектором Гази. Мирний план позитивно оцінив ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу, однак палестинська сторона негативно висловилася щодо подібних ініціатив США та Ізраїлю.

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    План передбачає визнання Ізраїлем Палестини як держави, проте палестинці повинні відповідати низці критеріїв. Зокрема, йдеться про викорінення тероризму і так званої відплати за вбивство, поширення свободи слова, проведення політичних реформ і боротьби з бідністю.

    Нагадаємо, Палестина відкинула «угоду століття» Трампа.

    Як повідомлялося, Ліга арабських держав відхилила мирний план Трампа.

    США Ізраїль будівництво Палестина
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