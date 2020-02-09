Ізраїль складає нову карту своїх територій



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Це не займе багато часу і через кілька тижнів карта буде складена – Нетаньягу

Ізраїль розпочав готувати точну карту частин Західного берега, які він анексує відповідно до нового мирного плану, запропонованого президентом США Дональдом Трампом.

Про це в суботу оголосив прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу, повідомляє Jerusalem Post.

«Ми знаходимося в процесі складання карти території, яка буде частиною Ізраїлю відповідно до плану Трампа», – заявив Нетаньяху на заході «Лікуд» в Маале-Адумім.

Прем’єр-міністр зазначив, що це не займе багато часу і через кілька тижнів карта буде складена.

Ізраїльську сторону комітету очолить глава канцелярії прем’єр-міністра Ронен Перец.

Президент США Дональд Трамп у січні оприлюднив план мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту, що передбачає встановлення миру, розширення палестинських територій і будівництво тунелю між Західним берегом і сектором Гази. Мирний план позитивно оцінив ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу, однак палестинська сторона негативно висловилася щодо подібних ініціатив США та Ізраїлю.

План передбачає визнання Ізраїлем Палестини як держави, проте палестинці повинні відповідати низці критеріїв. Зокрема, йдеться про викорінення тероризму і так званої відплати за вбивство, поширення свободи слова, проведення політичних реформ і боротьби з бідністю.

Нагадаємо, Палестина відкинула «угоду століття» Трампа.

Як повідомлялося, Ліга арабських держав відхилила мирний план Трампа.