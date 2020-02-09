Трамп назвав причину звільнення ключового свідка у справі імпічменту



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Александр Віндман свідчив у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа

За словами Трампа, Віндман був недисциплінований, а також давав хибну інформацію про зміст його «ідеальних» телефонних дзвінків

Президент США пояснив, чому він звільнив з Білого дому співробітника Ради нацбезпеки Александра Віндмана.

Свою заяву Трамп написав у Twitter.

«Фейкові новини торочать про «підполковника» Віндмана, ніби я маю думати виключно про те, який він чудовий. Насправді, я з ним не знайомий, ніколи з ним не спілкувався і не зустрічався (наскільки пам'ятаю!)», - повідомив глава Білого дому.

За словами Трампа, Віндман був недисциплінований, а також давав хибну інформацію про зміст його «ідеальних» телефонних дзвінків.

«Іншими словами - ГЕТЬ!», - резюмував президент США.

....was given a horrendous report by his superior, the man he reported to, who publicly stated that Vindman had problems with judgement, adhering to the chain of command and leaking information. In other words, “OUT”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2020

Напередодні Білий дім звільнив радника із національної безпеки США підполковника Александра Віндмана, який свідчив у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

«Віндмана попросили піти за те, що він казав правду» — заявив його адвокат.

Через кілька Трамп продовжив кадрову чистку та відкликав посади посла США при ЄС Гордона Сондленда, який також свідчив у справі про імпічмент президента США.

Нагадаємо, 5 лютого Сенат США відхилив обидві статті імпічменту президента Дональда Трампа — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу, який розслідував його дії.

Причому, позицію демократів і незалежних кандидатів щодо визнання Трампа винним підтримав також один сенатор з Республіканської партії – Мітт Ромні.

Трамп відреагував на закриття справи про імпічмент жартівливим роликом із собою на обкладинці Time.