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    У світі

    Трамп назвав причину звільнення ключового свідка у справі імпічменту

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    Александр Віндман&nbsp;свідчив у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа - Трамп назвав причину звільнення ключового свідка у справі імпічменту
    Александр Віндман свідчив у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа

    За словами Трампа, Віндман був недисциплінований, а також давав хибну інформацію про зміст його «ідеальних» телефонних дзвінків

    Президент США пояснив, чому він звільнив з Білого дому співробітника Ради нацбезпеки Александра Віндмана.

    Свою заяву Трамп написав у Twitter.

    «Фейкові новини торочать про «підполковника» Віндмана, ніби я маю думати виключно про те, який він чудовий. Насправді, я з ним не знайомий, ніколи з ним не спілкувався і не зустрічався (наскільки пам'ятаю!)», - повідомив глава Білого дому.

    За словами Трампа, Віндман був недисциплінований, а також давав хибну інформацію про зміст його «ідеальних» телефонних дзвінків.

    «Іншими словами - ГЕТЬ!», - резюмував президент США.

    Напередодні Білий дім звільнив радника із національної безпеки США підполковника Александра Віндмана, який свідчив у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

    «Віндмана попросили піти за те, що він казав правду» — заявив його адвокат.

    Через кілька Трамп продовжив кадрову чистку та відкликав посади посла США при ЄС Гордона Сондленда, який також свідчив у справі про імпічмент президента США.

    Нагадаємо, 5 лютого Сенат США відхилив обидві статті імпічменту президента Дональда Трампа — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу, який розслідував його дії.

    Причому, позицію демократів і незалежних кандидатів щодо визнання Трампа винним підтримав також один сенатор з Республіканської партії – Мітт Ромні.

    Трамп відреагував на закриття справи про імпічмент жартівливим роликом із собою на обкладинці Time.

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