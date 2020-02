Трамп назвав причину звільнення ключового свідка у справі імпічменту

За словами Трампа, Віндман був недисциплінований, а також давав хибну інформацію про зміст його «ідеальних» телефонних дзвінків

Президент США пояснив, чому він звільнив з Білого дому співробітника Ради нацбезпеки Александра Віндмана.

Свою заяву Трамп написав у Twitter.

«Фейкові новини торочать про «підполковника» Віндмана, ніби я маю думати виключно про те, який він чудовий. Насправді, я з ним не знайомий, ніколи з ним не спілкувався і не зустрічався (наскільки пам'ятаю!)», - повідомив глава Білого дому.

За словами Трампа, Віндман був недисциплінований, а також давав хибну інформацію про зміст його «ідеальних» телефонних дзвінків.

«Іншими словами - ГЕТЬ!», - резюмував президент США.

....was given a horrendous report by his superior, the man he reported to, who publicly stated that Vindman had problems with judgement, adhering to the chain of command and leaking information. In other words, “OUT”.