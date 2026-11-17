Вночі 17 листопада в місті Салават (Республіка Башкортостан) зазнало атаки підприємство «Газпром нафтохім Салават». Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Ймовірно, влучання припало по виробничій установці на території заводу, після чого там спалахнула пожежа.

«Газпром нафтохім Салават» (відомий також як Салаватський нафтопереробний завод) є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів у Росії та Башкортостані. Підприємство, засноване у 1948 році (раніше відоме як Ново-Ішимбайський НПЗ та «Салаватнефтеоргсинтез»).

Комплекс має повний цикл перероблення вуглеводневої сировини й об'єднує нафтопереробний і газохімічний заводи, завод «Мономер» та ТОВ «Ново-Салаватська ПГУ». Підприємство випускає понад 150 найменувань продукції, серед яких автомобільні бензини, дизельне пальне, мазут, бітуми, поліетилен, аміак, карбамід, бутиловий спирт та акрилати.

Як відомо, у ніч на 5 листопада російське місто Рязань опинилося під атакою безпілотників.

Місцеві жителі повідомили про серію потужних вибухів, після яких на Рязанському нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.

Також у ніч на 4 листопада безпілотники завдали удару по логістичному комплексу маркетплейсу Ozon у місті Адигейськ (Республіка Адигея).

Як повідомляють представники компанії, атака спричинила займання на об'єкті, однак усіх співробітників вдалося вчасно евакуювати, і, за попередніми даними, ніхто не постраждав.