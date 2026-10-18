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Делегати низки країн влаштували бойкот російському міністру на засіданні МВФ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Делегати низки країн влаштували бойкот російському міністру на засіданні МВФ
Антон Сілуанов представляв Росію на зустрічі в Бангкоку
фото: Reuters

Майже половина делегатів демонстративно залишила залу, щойно міністр фінансів РФ Антон Сілуанов розпочав свій виступ

У Бангкоку представники України та низки європейських країн влаштували демарш на знак протесту проти російської агресії. До протесту під час щорічних зустрічей Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Світового банку долучилися керівники центральних банків кількох держав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Масовий бойкот російського міністра

Демарш відбувся 17 жовтня під час щорічних зустрічей МВФ та Світового банку в столиці Таїланду. Щойно Сілуанов почав говорити російською мовою, частина делегатів підвелася й залишила приміщення. Серед учасників протесту були представники Великої Британії, Німеччини, Франції, Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Литви, Латвії та Естонії. До них приєдналися й делегати інших держав.

Залу також залишив голова Банку Англії Ендрю Бейлі. Його участь у демарші офіційно підтвердив британський центральний банк. Президент Бундесбанку Йоахім Нагель повідомив, що до акції долучилася майже половина присутніх. За його словами, така реакція стала свідченням солідарності з Україною та відданості спільним цінностям.

«Це дуже потужний сигнал солідарності та відданості цінностям. Для світової економіки було б найкраще, якби ця неспровокована агресивна війна проти України завершилася», – наголосив Нагель.

Німецький посадовець додав, що пишається масштабом протесту.

Голова Нацбанку поділився враженнями 

Серед тих, хто залишив засідання, був голова Національного банку України Андрій Пишний. У коментарі Reuters він пояснив, що зазвичай виходить із зали під час виступів російських представників на міжнародних заходах. Цього разу Пишний також вирішив не слухати Сілуанова, однак кількість делегатів, які підтримали його рішення, стала для нього несподіванкою.

«Мене вразила кількість учасників», – зізнався голова НБУ. Пишний назвав цей момент надзвичайно важливим проявом міжнародної підтримки України. На думку очільника Нацбанку, демарш мав продемонструвати Росії та її союзникам неприйнятність агресії проти України. «Цю неспровоковану агресію необхідно зупинити», – підкреслив Пишний.

Водночас не всі європейські фінансові посадовці долучилися до протесту. За словами двох учасників засідання, президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард залишилася в залі.

Один із європейських дипломатів у розмові з Reuters наголосив, що війна Росії проти України становить екзистенційну загрозу для Європи, тому повернення до звичайних відносин із Москвою є неприйнятним.

Росія повертається на міжнародні зустрічі

Німеччина раніше застерігала від спроб повернути Росію до повноцінної участі в міжнародних заходах. Попри це, Сілуанов цього року відвідував зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків країн G20. Зокрема, трохи більше ніж за місяць до засідання в Бангкоку російський міністр побував на відповідному заході у США. Це була його перша очна участь у зустрічі G20 від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Сполучені Штати, які нині головують у G20, підтримують присутність російських посадовців на таких зустрічах. Заступниця міністра фінансів США Ерін Браун пояснила Reuters, що Вашингтон вважає збереження каналів комунікації необхідною умовою для врегулювання міжнародних криз.

«Ми вважаємо дуже важливим підтримувати відкритий діалог, якщо ви хочете розв'язати кризу. Неможливо вести діалог і досягти врегулювання конфлікту, якщо ніхто ні з ким не розмовляє», – сказала Браун.

Натомість голова Міжнародного валютного та фінансового комітету, міністр фінансів Саудівської Аравії Мухаммед аль-Джадаан підтвердив, що значна частина делегатів залишила засідання під час виступу російського міністра. Водночас він наголосив, що попри демарш учасники зустрічі змогли погодити підсумкову заяву голови комітету.

«Ми приїхали сюди з певною метою і досягли її. Подивіться на цю заяву голови комітету: у ній чітко зазначено, що всі члени погодилися з документом. Саме це й має значення», – заявив аль-Джадаан.

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Теги: росія росіяни МВФ протест Андрій Пишний

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