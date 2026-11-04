Безпілотники атакували логістичний центр Ozon в Адигеї

Внаслідок атаки виникла пожежа

У ніч на 4 листопада безпілотники завдали удару по логістичному комплексу маркетплейсу Ozon у місті Адигейськ (Республіка Адигея). Про це пише «Главком».

Як повідомляють представники компанії, атака спричинила займання на об'єкті, однак усіх співробітників вдалося вчасно евакуювати, і, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Ступінь пошкоджень інфраструктури та деталі щодо пожежі пресслужба компанії наразі не розголошує. Логістичний об'єкт повністю припинив прийом нових поставок. Всі вантажі, які перебувають у дорозі, перенаправлятимуть на інші складські майданчики.

У компанії заявили про вжиття термінових заходів для мінімізації наслідків для клієнтів і продавців:

товари, які зберігалися безпосередньо на атакованому складі в Адигейську, тимчасово вилучать із вітрини маркетплейсу;

замовлення, виконання яких було прив'язане до даного комплексу і які неможливо доставити з інших об'єктів, будуть скасовані;

оформлення нових замовлень здійснюється у звичайному режимі, адже їхню збірку та логістику перерозподілять між іншими складськими центрами.

Як відомо, вночі 11 вересня у російському Саратові було атаковано логістичний хаб Ozon.

Також вночі 24 серпня було атаковано логістичний центр Ozon в Адигеї, розташований поблизу селища Енем, площею близько 91 200 м². Об'єкт є одним із ключових вузлів компанії у регіоні.

Крім того, під удар потрапив ще один логістичний хаб Ozon, розташований у місті Невинномиськ Ставропольського краю.

Нагадаємо, у ніч проти 22 серпня безпілотники вперше уразили логістичний хаб Ozon у Чапаєвську Самарської області РФ. На території одного з найбільших логістичних вузлів компанії спалахнула пожежа. Площа комплексу після запуску всіх черг сягнула 135 тис. кв. м, а інвестиції Ozon у його створення становили 5 млрд рублів.

До слова, найбільші російські маркетплейси звернулися до уряду РФ по фінансову допомогу через збитки від атак безпілотників. Асоціація цифрових платформ, до якої входять Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авіто» та «Купер», запропонувала запровадити прямі виплати з федерального бюджету та надати постраждалому бізнесу податкові послаблення.

Ozon – один із двох найбільших маркетплейсів Росії поряд із Wildberries. Після серії ударів по логістичних об'єктах конкурента компанія почала переміщувати дорогі товари зі складів до пунктів видачі та підвищила вартість страхування товарів продавців у 3,3 раза.