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Greenpeace оприлюднив карту руху танкерів із російським дизелем до США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Greenpeace оприлюднив карту руху танкерів із російським дизелем до США
До США вирушили сім танкерів із російським дизелем
фото: cfts.org.ua

Екологи відстежили сім суден із майже 300 тис. тонн пального та попередили про можливі порушення санкцій

Міжнародна екологічна організація Greenpeace оприлюднила інтерактивну карту, яка дозволяє відстежувати рух танкерів із російським дизельним пальним до Сполучених Штатів. Наразі організація ідентифікувала сім суден, які, за її оцінками, перевозять приблизно 288 тис. тонн дизеля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Greenpeace Україна.

За інформацією організації, йдеться про перші постачання російського пального в межах домовленостей, досягнутих 9 жовтня між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Greenpeace оприлюднив карту руху танкерів із російським дизелем до США фото 1
фото: Грінпіс

Greenpeace повідомляє, що відстежує танкери Taurus, Pvt Azura, Agioi Fanendes, Talisman, Leruo, Iblea та Primorye. Загальний обсяг дизельного пального, яке перевозять ці судна, оцінюють приблизно у 288 тис. тонн.

Для моніторингу організація запустила спеціальну інтерактивну карту, яка відображає місцеперебування танкерів, їхні маршрути, характеристики вантажів, санкційний статус та заявлені пункти призначення.

Інформацію збирають із використанням даних MarineTraffic та Kpler. Надалі Greenpeace планує доповнювати карту відомостями про нові постачання. Водночас в організації застерігають, що судна, які перевозять російські енергоносії, можуть змінювати маршрути або зазначати недостовірні пункти призначення.

За даними Greenpeace, домовленості між США та Росією передбачають постачання 300 тис. тонн дизельного пального, що відповідає приблизно 2,25 млн барелів.

Крім того, у листопаді 2026 року заплановано додаткові постачання обсягом 500 тис. тонн, а згодом – ще 1 млн тонн. Окрему увагу Greenpeace звернув на обмеження доступу до інформації про російський енергетичний експорт.

Зокрема, 28 вересня 2026 року в Росії видали указ, який обмежує публікацію детальних відомостей про ціни, контрагентів, маршрути перевезень, термінали, сховища та митні операції. На думку екологів, такі заходи ускладнюють міжнародний контроль за дотриманням санкцій та перевірку походження вантажів. Greenpeace також порушив питання законності постачання російського дизеля до США.

За інформацією організації, Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію №135, яка дозволяє певні операції з продажу, транспортування та імпорту дизельного пального російського походження до 7 квітня 2027 року.

Водночас Greenpeace стверджує, що окремі перевезення можуть суперечити санкційним обмеженням Європейського Союзу та Великої Британії. Йдеться про можливе використання підсанкційних танкерів, а також перевезення пального, вартість якого перевищує встановлені цінові обмеження.

При цьому наявність американської ліцензії сама собою не означає автоматичного звільнення від санкційних вимог інших держав. Greenpeace закликав європейські країни перевіряти танкери та вживати заходів у разі виявлення порушень. Організація також нагадала, що домовленості щодо російського дизеля викликали критику серед американських законодавців.

Нагадаємо, раніше радник-уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що європейські країни мають достатньо інформації для перевірки танкерів, які перевозять російський дизель до США.

Теги: росія флот РФ США

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