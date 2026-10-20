Українські дрони повністю заблокували імпорт до Росії через Чорне море – ЗМІ

Останні китайські перевізники змінили маршрут, а доставка контейнерів до Санкт-Петербурга подорожчала в кілька разів і стала тривалішою

Росія фактично втратила контейнерні перевезення через Новоросійськ – один із найбільших портів країни на Чорному морі. Через атаки українських дронів судноплавні компанії відмовилися працювати на цьому маршруті, а останні китайські перевізники в жовтні переорієнтувалися на Санкт-Петербург. Про це повідомляє The Moscow Times, пише «Главком».

За даними видання, джерела в кількох великих логістичних компаніях підтвердили, що доставлення імпортних товарів через Новоросійськ фактично зупинилося. Торік порт прийняв 1,1 млн контейнерів і посів третє місце в Росії за цим показником після портів Далекого Сходу та Санкт-Петербурга.

За словами генерального директора компанії «Си-Шиппинг» Олексія Гагарінова, останні китайські компанії, які працювали на маршруті до Новоросійська, у жовтні перейшли на напрямок Санкт-Петербурга.

Керівник іншої російської компанії, що працює у сфері морських перевезень, повідомив, що з початку серпня кількість суден у Санкт-Петербурзі збільшилася на 25-30%. Саме тоді в Чорному морі дрони потопили перший контейнеровоз.

До Санкт-Петербурга перенаправляють вантажі з Європи та США, які раніше доставляли через Туреччину до Новоросійська, а також товари з Китаю, Індії та Ірану.

Перенаправлення вантажів створює додаткові витрати для російських імпортерів. Судна з Туреччини до Санкт-Петербурга змушені йти навколо Європи – через Середземне море, Гібралтарську протоку, Ла-Манш, Північне та Балтійське моря.

Як пояснюють учасники ринку, шлях, який раніше займав від трьох до п’яти днів, тепер може тривати 14-20 днів. Вартість морського перевезення в розрахунку на контейнер зросла з $500-1000 до $3000-3500.

Водночас перевізники враховують ризики штормів, можливих перевірок суден у водах європейських країн і складнощі зі страхуванням вантажів. За словами джерел видання, на жовтень вільних місць на контейнеровозах із Туреччини до Санкт-Петербурга вже не залишилося, а на листопад вони швидко закінчуються.

Альтернативи доставленню через Чорне море обмежені. Серед можливих варіантів логісти називають грузинський порт Поті, однак транзит через нього підходить не для всіх вантажів. Порти Абхазії, за оцінкою співрозмовників видання, можуть обслуговувати лише невеликі обсяги.

Варто нагадати, що Сили оборони України завдали удару по військово-морській базі Росії у Новоросійську Краснодарського краю. За попередніми даними, внаслідок операції пошкоджено чотири російські військові кораблі.