Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Українські дрони повністю заблокували імпорт до Росії через Чорне море – ЗМІ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Українські дрони повністю заблокували імпорт до Росії через Чорне море – ЗМІ
Альтернативи доставленню через Чорне море обмежені
фото: соцмережі

Останні китайські перевізники змінили маршрут, а доставка контейнерів до Санкт-Петербурга подорожчала в кілька разів і стала тривалішою

Росія фактично втратила контейнерні перевезення через Новоросійськ – один із найбільших портів країни на Чорному морі. Через атаки українських дронів судноплавні компанії відмовилися працювати на цьому маршруті, а останні китайські перевізники в жовтні переорієнтувалися на Санкт-Петербург. Про це повідомляє The Moscow Times, пише «Главком».

За даними видання, джерела в кількох великих логістичних компаніях підтвердили, що доставлення імпортних товарів через Новоросійськ фактично зупинилося. Торік порт прийняв 1,1 млн контейнерів і посів третє місце в Росії за цим показником після портів Далекого Сходу та Санкт-Петербурга.

За словами генерального директора компанії «Си-Шиппинг» Олексія Гагарінова, останні китайські компанії, які працювали на маршруті до Новоросійська, у жовтні перейшли на напрямок Санкт-Петербурга.

Керівник іншої російської компанії, що працює у сфері морських перевезень, повідомив, що з початку серпня кількість суден у Санкт-Петербурзі збільшилася на 25-30%. Саме тоді в Чорному морі дрони потопили перший контейнеровоз.

До Санкт-Петербурга перенаправляють вантажі з Європи та США, які раніше доставляли через Туреччину до Новоросійська, а також товари з Китаю, Індії та Ірану.

Перенаправлення вантажів створює додаткові витрати для російських імпортерів. Судна з Туреччини до Санкт-Петербурга змушені йти навколо Європи – через Середземне море, Гібралтарську протоку, Ла-Манш, Північне та Балтійське моря.

Як пояснюють учасники ринку, шлях, який раніше займав від трьох до п’яти днів, тепер може тривати 14-20 днів. Вартість морського перевезення в розрахунку на контейнер зросла з $500-1000 до $3000-3500.

Водночас перевізники враховують ризики штормів, можливих перевірок суден у водах європейських країн і складнощі зі страхуванням вантажів. За словами джерел видання, на жовтень вільних місць на контейнеровозах із Туреччини до Санкт-Петербурга вже не залишилося, а на листопад вони швидко закінчуються.

Альтернативи доставленню через Чорне море обмежені. Серед можливих варіантів логісти називають грузинський порт Поті, однак транзит через нього підходить не для всіх вантажів. Порти Абхазії, за оцінкою співрозмовників видання, можуть обслуговувати лише невеликі обсяги.

Варто нагадати, що Сили оборони України завдали удару по військово-морській базі Росії у Новоросійську Краснодарського краю. За попередніми даними, внаслідок операції пошкоджено чотири російські військові кораблі.

Читайте також:

Теги: Чорне море економіка війна дрон росія імпорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор сподівався, що Європа проігнорує вторгнення через економічні зв'язки з країною-агресором
Рубіо назвав одну з головних причин вторгнення Путіна в Україну
Вчора, 16:00
Сирський оцінив результати українських контрнаступальних операцій
Сирський заявив про зламаний наступальний потенціал Росії
13 жовтня, 19:24
Воїну назавжди 24 роки
Майстрував із дерева і любив історію. Згадаймо Валерія Рассомаху
12 жовтня, 09:00
Берлінська: Якщо українці припинять стріляти – закінчаться українці
Берлінська відповіла на закиди про «провокування» РФ ударами по НПЗ
11 жовтня, 05:32
Індія стала одним із ключових покупців російської нафти після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Індія різко скоротила закупівлі російської нафти – Bloomberg
8 жовтня, 16:40
Ця фінансова підтримка має допомогти Україні зберігати макрофінансову стійкість і посилювати обороноздатність
ЄС погодив новий транш Україні на €2,9 млрд: Зеленський зробив заяву
2 жовтня, 13:08
Альянс також закликав Москву припинити війну проти України
Росія надіслала НАТО неофіційний лист із погрозами: відповідь Альянсу
30 вересня, 08:02
Франція пояснила, на що обміняла зняття санкцій з російського мільярдера
Франція пояснила, на що обміняла зняття санкцій з російського мільярдера
27 вересня, 22:49
Наслідки російської атаки на Київ
Зеленський після ударів по Києву зробив заяву про санкційний тиск на РФ
23 вересня, 15:12

Економіка

РФ після угоди з Трампом відновила поставки дизелю своїм найбільшим покупцям – Reuters
РФ після угоди з Трампом відновила поставки дизелю своїм найбільшим покупцям – Reuters
Українські дрони повністю заблокували імпорт до Росії через Чорне море – ЗМІ
Українські дрони повністю заблокували імпорт до Росії через Чорне море – ЗМІ
«Нова пошта» відкрила гігантський поштоматний комплекс у Молдові
«Нова пошта» відкрила гігантський поштоматний комплекс у Молдові
Британія знайшла спосіб використати російські активи для України
Британія знайшла спосіб використати російські активи для України
Світові ціни на продукти можуть зрости: чи зачепить це Україну
Світові ціни на продукти можуть зрости: чи зачепить це Україну
Рубіо назвав одну з головних причин вторгнення Путіна в Україну
Рубіо назвав одну з головних причин вторгнення Путіна в Україну

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні

Новини

Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua