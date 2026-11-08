Хакери оприлюднили нові оцінки загиблих на боці РФ у війні

«Кіберпартизани» нарахували щонайменше 393,9 тис. загиблих, а Silent Crow – 450,1 тис. Різниця пояснюється методиками підрахунку та категоріями смертей, які враховували дослідники

Два хакерські угруповання – білоруські «Кіберпартизани» та Silent Crow – оприлюднили результати аналізу даних Федеральної служби державної статистики Росії (Росстату). За їхніми підрахунками, від початку повномасштабного вторгнення кількість загиблих на російській стороні становить від 393 881 до 450 100 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію «Кіберпартизанів» та дослідження Silent Crow.

Скільки загиблих нарахували «Кіберпартизани»

Білоруське угруповання «Кіберпартизани» проаналізувало записи з бази реєстрації смертей Росстату за період із лютого 2022 року до 27 серпня 2026-го. За результатами дослідження, вдалося встановити щонайменше 393 881 смерть, пов'язану з війною проти України.

Для підрахунку хакери відібрали три категорії записів:

код Y36 – смерть унаслідок воєнних дій;

код Y89.1 – наслідки воєнних дій;

словесні формулювання про загибель через військові або бойові дії без зазначення відповідного коду за міжнародною класифікацією хвороб.

Автори дослідження наголошують, що отримана цифра є мінімальною оцінкою. До неї могли потрапити окремі цивільні громадяни Росії, які загинули внаслідок бойових дій, а також люди, які брали участь в інших збройних конфліктах у досліджуваний період.

Інфографіка «Кіберпартизанів» із підрахунком загиблих на російській стороні у війні проти України. скрин: «Кіберпартизани»

Водночас частина загиблих могла залишитися поза вибіркою. Йдеться про випадки, коли смерть не потрапила до реєстру, була зареєстрована без зазначення причини або з помилковим кодом.

Чому Silent Crow назвала більшу цифру

Іншу оцінку оприлюднила група Silent Crow. Її дослідники нарахували 450 100 загиблих. Різниця пояснюється ширшим переліком категорій, які вони врахували.

Зокрема, аналітики відібрали 440 982 документальні записи про смерті, пов'язані з війною. До цієї кількості увійшли:

356 056 смертей із кодом Y36 – воєнні дії;

38 229 записів із кодом Y89.1 або словесними згадками про бойові обставини смерті;

18 291 запис про загибель під час воєнних дій без відповідного коду;

575 випадків із позначкою «терористичний акт»;

13 671 смерть, зареєстрована в Росії, коли місцем смерті зазначено окуповані території або Україну, але причину не вказано;

14 160 позабойових смертей військовослужбовців, зокрема через хвороби, ДТП та самогубства.

До суми цих категорій Silent Crow додала ще 9118 розрахункових випадків. Це оцінка можливих смертей чоловіків без зазначеної причини, зареєстрованих у районах поблизу лінії фронту. Їхню кількість дослідники визначали на основі співвідношення чоловічої та жіночої смертності в цих місцевостях.

У результаті загальна оцінка групи становила 450 100 осіб. Водночас це не кількість ідентифікованих військовослужбовців: у масиві є різні категорії смертей, а окремі записи можуть стосуватися цивільних.

скрин: Silent Crow

Чому реальна кількість може бути більшою

Silent Crow звертає увагу на затримку між смертю людини та появою відповідного запису в державній базі. За розрахунками угруповання, інформація про загиблих надходить поступово:

через місяць після смерті в базі є близько 26% записів;

через шість місяців – приблизно 69%;

через рік – майже 99%.

Тому статистика за останні місяці суттєво відстає від фактичної кількості смертей.

Станом на кінець серпня 2026 року в базі було 39 296 записів про загиблих за поточний рік. Для порівняння, за весь 2025 рік у досліджуваному масиві зафіксували 182 264 смерті.

За останні шість місяців база поповнювалася в середньому на 18 280 нових записів щомісяця. Темп їхнього надходження був у 1,26 раза вищим, ніж за аналогічний період роком раніше.

З урахуванням цієї динаміки Silent Crow прогнозує, що до кінця 2026 року накопичена кількість записів про смерті за методикою групи може зрости до 508 799–542 708. Це прогноз, а не вже встановлена кількість загиблих.

Де найбільше загиблих і скільки їм років

Silent Crow також проаналізувала географію та вікову структуру смертності. За оприлюдненими результатами:

21,7% випадків припадає на Приволзький федеральний округ Росії;

54,9% загиблих, за класифікацією дослідників, пов'язані з Донецькою областю;

найбільше загиблих – серед чоловіків віком від 30 до 49 років.

За річною динамікою, яку наводять дослідники, кількість смертей зростала:

Найбільша кількість записів припадає на 2025 рік. Показник за 2026-й не можна безпосередньо порівнювати з попередніми роками через затримку реєстрації.

Що показують незалежні підрахунки журналістів

Для порівняння, Російська служба Бі-бі-сі, видання «Медіазона» та команда волонтерів ведуть поіменний список загиблих російських військовослужбовців. Станом на 6 листопада 2026 року дослідники підтвердили імена 285 881 загиблого.

Журналісти використовують відкриті джерела: повідомлення родичів, некрологи, публікації регіональних медіа та заяви місцевої влади. До списку потрапляють лише випадки, які вдалося перевірити. Тому він не охоплює всіх загиблих.

Цей підрахунок не можна безпосередньо прирівнювати до результатів хакерів: журналісти встановлюють особи загиблих військовослужбовців, тоді як хакерські угруповання аналізували статистичні записи про смерть, зокрема й окремі категорії цивільних та позабойових смертей.

Росстат заперечує витік даних

Про кібератаку на Федеральну службу державної статистики Росії стало відомо 1 листопада. «Кіберпартизани» та Silent Crow заявили, що отримали доступ до внутрішньої інфраструктури відомства та викрали близько 23 ТБ інформації. За їхніми словами, серед отриманих матеріалів були бази з демографічними даними та відомостями про смертність.

Росстат підтвердив цілеспрямовані кібератаки, які тривали з 29 жовтня до 1 листопада. Водночас відомство заявило, що компрометації баз даних та витоку інформації, захищеної законом, не виявило.

П'ятого листопада Росстат повідомив про відновлення роботи офіційного сайту. Водночас частина інформаційних систем залишалася ізольованою для перевірки. Через наслідки кібератак відомство продовжило до 13 листопада термін подання первинної статистичної звітності за окремими формами.

Справжність і повноту отриманих хакерами баз, а також правильність їхніх підрахунків незалежно не підтверджено. Оприлюднені цифри залишаються оцінками авторів досліджень.

Нагадаємо, наприкінці жовтня британське видання The Economist оприлюднило оцінку, за якою від початку повномасштабної війни Росія могла втратити від 374 тис. до 770 тис. військових убитими. Загальні втрати разом із пораненими видання оцінило у 1,4–2,1 млн осіб.