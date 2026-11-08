Росія подала сигнал про готовність до серйозніших переговорів з Україною – Bloomberg

Сергій Рябков – один із учасників російської делегації на переговорах в Абу-Дабі

На переговори в Абу-Дабі Москва відправляє високопоставлених дипломатів і військових, які можуть обговорювати як політичні питання, так і ситуацію на фронті

Росія вирішила відправити на тристоронні переговори з Україною та США в Абу-Дабі делегацію вищого рівня, ніж під час попередніх раундів. До її складу увійдуть високопоставлені дипломати та представники військового керівництва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Кремль посилив склад переговорної делегації

За оцінкою агентства, склад російської делегації вказує на можливість обговорення як політичних питань, так і ситуації на полі бою. Переговори за посередництва Сполучених Штатів мають розпочатися 10 листопада в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Очолить делегацію РФ помічник Володимира Путіна Володимир Мединський, який бере участь у переговорах з Україною ще з 2022 року. Разом із ним до Абу-Дабі вирушать заступники міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков та Михайло Галузін, керівник російської військової розвідки Ігор Костюков і високопоставлений представник генштабу Юрій Жигарловський.

Особливу увагу Bloomberg звертає на участь Рябкова, який відповідає за відносини Росії зі Сполученими Штатами, Іраном та переговори щодо контролю над озброєннями. Його залучення може вказувати на розширення кола питань, які Москва готова обговорювати.

Раніше Костюков уже очолював російську делегацію на переговорах в Абу-Дабі, тоді як Мединський представляв Кремль під час переговорів із Києвом у Стамбулі.

Як зазначає агентство, 6 листопада Путін обговорив підготовку до майбутньої зустрічі на засіданні Ради безпеки РФ. У нараді взяли участь усі представники делегації, які мають вирушити до ОАЕ.

Хто представлятиме Україну

Українську делегацію очолить керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, який раніше брав участь у переговорах зі США та європейськими партнерами щодо підтримки України й економічного відновлення. До складу делегації також увійдуть керівник Офісу президента Кирило Буданов та голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Напередодні зустрічі президент Володимир Зеленський провів консультації з міжнародними партнерами, зокрема представниками країн Північної Європи та Балтії. Також він повідомив про детальну розмову зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. За словами Зеленського, Україна продовжує координувати дипломатичні зусилля з партнерами, щоб наблизити завершення війни.

Які питання можуть обговорити сторони

Адміністрація Дональда Трампа останніми тижнями активізувала спроби досягти домовленостей щодо завершення російсько-української війни. Зокрема, Кушнер повідомив про консультації США з Україною, НАТО та європейськими партнерами щодо гарантій безпеки для Києва та ширшої архітектури європейської безпеки.

Водночас європейські посадовці наполягають, що Росія повинна припинити війну проти України, перш ніж розпочнуться переговори про нову систему безпеки на континенті. Цю позицію підтримав і Зеленський, який застеріг від спроб Кремля нав'язати обговорення нової європейської безпекової архітектури до завершення агресії.

Новий дипломатичний раунд відбуватиметься на тлі посилення російських ракетних і дронових атак по українських містах та енергетичній інфраструктурі. Водночас Україна продовжує завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, військових об'єктах і логістичних центрах.

Американський президент Дональд Трамп напередодні заявив, що Росія та Україна, на його думку, вперше демонструють бажання досягти домовленості.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга озвучив принципи, яких дотримуватиметься Київ напередодні нового раунду мирних переговорів. Серед них – територіальна цілісність і суверенітет України, а також право держави самостійно розвивати свої оборонні спроможності.