У Рязані атаковано НПЗ та логістичний склад Wildberries

Внаслідок атаки на НПЗ виникла пожежа

У ніч на 5 листопада російське місто Рязань опинилося під атакою безпілотників. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Місцеві жителі повідомили про серію потужних вибухів, після яких на Рязанському нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.

Рязанський нафтопереробний завод (АТ «Рязанська нафтопереробна компанія», контролюється «Роснефтью») – це одне з найбільших підприємств нафтопереробної галузі Росії, яке регулярно стає ціллю атак українських безпілотників. Переробляє близько 17-18 млн тонн нафти на рік (приблизно 340 тис. барелів на добу), що становить значну частку російського ринку палива.

Крім того, за попередньою інформацією, під удар потрапив логістичний склад маркетплейса Wildberries, де також було зафіксовано займання.

Wildberries – це найбільший російський інтернет-маркетплейс.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 16 жовтня російська Рязань зазнала масованої атаки безпілотників, унаслідок якої на території місцевого нафтопереробного заводу спалахнула пожежа. Про загоряння повідомив губернатор Рязанської області Павло Малков.

За словами Малкова, атака на регіон тривала вночі та вранці. Окрім пожежі на НПЗ, зафіксовано пошкодження складу та автомобілів на території іншого підприємства Рязані.

Нагадаємо, дрони атакували один з найбільших логістичних хабів російського маркетплейсу Wildberries у Єкатеринбурзі. Безпілотник упав неподалік складського комплексу, після чого в районі об’єкта пролунали вибухи. Відповідні кадри поширюються у мережі.

За попередніми даними, один із дронів упав за кілька метрів від складських приміщень. Інформації про масштабні пошкодження самого хаба наразі немає. Окупанти офіційно не повідомляли про наслідки атаки для роботи комплексу.