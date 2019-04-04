ЗСУ привітали НАТО із 70-ю річницею створення



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В ЗСУ подякували партнерам з НАТО «за системну допомогу протягом усіх років незалежності України»

Генштаб Збройних сил України привітав партнерів з НАТО із 70-ю річницею підписання Північноатлантичного договору.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook

«Збройні Сили України вітають друзів та партнерів із НАТО з 70-ю річницею підписання Північноатлантичного договору. Дякуємо за системну допомогу словом і ділом протягом усіх років Незалежності України, особливо з 2014 року, у захисті України від російського агресора», - заявили в ЗСУ.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони України Олег Шевчук заявив, що у питанні придбання тилової номенклатури для армії Україна вже має можливості на рівні країн НАТО завдяки підписанню відповідної угоди з Агенцією НАТО з підтримки та постачання.

Як відомо, у НАТО визнають прагнення України до членства в Альянсі.

Раніше представник США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон заявила про можливість посилення оборони в Чорному морі.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг підтвердив, що НАТО планує посилити військову присутність в Чорному морі.

Також НАТО має намір гарантувати прохід українських суден через Керченську протоку.