У роботі Twitter стався збій



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Згідно з опитуванням, більшість проблем, стосуються роботи сайту

У роботі соціальної мережі Twitter стався збій.

Про це повідомляється на сайті сервісу Downdetector.

«У Twitter проблеми з 11:06 за Північноамериканському східним часом (18:06 за Києвом – ред.)», – йдеться у повідомленні.

Згідно з опитуванням, більшість проблем, стосуються роботи сайту (41%), додатків iPhone або iPad (31%) і додатків Android (27%).

Зокрема, зареєстровані проблеми виходили від користувачів з США та Чехії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп опублікував у Twitter знімок військового об’єкту в Ірані, який вірогідно, не був призначений для публікації у публічному просторі.