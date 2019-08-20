Twitter більше не рекламуватиме державні ЗМІ
Список державних медіа будуть створюватися на основі досліджень громадських організацій і думок «відомих академічних або громадських лідерів у цій області»
Соціальна мережа Twitter вирішила змінити свою рекламну політику. Компанія заборонила рекламу від новинних медіакомпаній, підконтрольних державам, мотивуючи своє рішення бажанням «зберегти і захистити відкритий і здоровий діалог» у мережі.
«Ця політика (заборони реклами - ред.) буде застосована до новинних медійних компаній, які фінансово або редакційно контролюються державою», - йдеться в опублікованому повідомленні компанії.
Список державних медіа будуть створюватися на основі досліджень окремих громадських організацій (наприклад, «Репортери без кордонів», або ЮНЕСКО) і думок «відомих академічних або громадських лідерів у цій області».
Twitter дає 30 днів на те, щоб державні медіа прибрали свою рекламу з соціальної мережі. Які конкретно ЗМІ і з яких країн вже потрапили у чорний список мережі, у компанії не уточнили.
Водночас, в іншій своїй публікації адміністрація Twitter оголосила про розкриття скоординованої інформаційної кампанії, спрямованої на «підрив легітимності» протестного руху в Гонконзі. Як вважають у керівництві соцмережі, кампанією керувала влада материкового Китаю.
Twitter заблокований на материковому Китаї, але, як зазначає керівництво соцмережі, записи робилися або через VPN, або з використанням спеціальних внутрішньокитайських IP-адрес, які дозволяють заходити у соцмережу без обмежень.
За підсумками розслідування заблоковані 936 акаунтів, імовірно пов'язаних із кампанією по дискредитації протестного руху в Гонконзі.
Нагадаємо, в Twitter з’явиться функція, яка приховуватиме образи.
Джерело: Громадське