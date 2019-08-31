Трамп виклав у Twitter секретний супутниковий знімок об’єкту в Ірані



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Фото Twitter президента США Дональда Трампа

Якість фотографії здивувала експертів з національної безпеки

Президент США Дональд Трамп опублікував у Twitter знімок військового об’єкту в Ірані, який вірогідно, не був призначений для публікації у публічному просторі.

Про це повідомляє «європейська правда» із посиланням на інформацію телеканалу CNBC.

Трамп у п’ятницю опублікував допис, в якому заявив, що США не мають жодного стосунку до вибуху ракети в Ірані. Він додав до повідомлення фотографію засекреченого супутникового знімку.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019

Виступаючи перед журналістами в Білому домі в п’ятницю, Трамп заявив, що мав право опублікувати фотографію.

Але якість фотографії здивувала експертів з національної безпеки, які кажуть, що такі чіткі зображення рідко оприлюднюються.

«Я взагалі-то не мала би побачити щось настільки якісне. Президент не мав би розповсюджувати таке. Я чесно ніколи не бачила настільки чіткого зображення», – сказала експертка центру Open Nuclear Network Мелісса Ганам.

За її словами, знімок був, імовірно, знятий з висотного літального апарата з технологією трекінгу, наприклад RC-135S Cobra Ball чи з апарата схожого типу.

Оскільки йдеться про знімок секретного об’єкта в Ірані, експерт з нерозповсюдження ядерної зброї і редактор Nonproliferation Review Джошуа Поллак допускає, що публікація знімка «матиме глобальні наслідки», і вважає її «безвідповідальністю найвищого ступеню».

Нагадаємо, США оголосили про санкції щодо двох мереж компаній, пов’язаних з владою Ірану та таких, що допомагають, за даними Мінфіну, Тегерану в розробці зброї масового ураження.

У США розпочало роботу космічне командування, за яким послідує створення Космічних військ.