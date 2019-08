Трамп виклав у Twitter секретний супутниковий знімок об’єкту в Ірані

Якість фотографії здивувала експертів з національної безпеки

Президент США Дональд Трамп опублікував у Twitter знімок військового об’єкту в Ірані, який вірогідно, не був призначений для публікації у публічному просторі.

Про це повідомляє «європейська правда» із посиланням на інформацію телеканалу CNBC.

Трамп у п’ятницю опублікував допис, в якому заявив, що США не мають жодного стосунку до вибуху ракети в Ірані. Він додав до повідомлення фотографію засекреченого супутникового знімку.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3