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    У світі

    Трамп виклав у Twitter секретний супутниковий знімок об’єкту в Ірані

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    Трамп виклав у Twitter секретний супутниковий знімок об’єкту в Ірані
    Фото Twitter президента США Дональда Трампа

    Якість фотографії здивувала експертів з національної безпеки

    Президент США Дональд Трамп опублікував у Twitter знімок військового об’єкту в Ірані, який вірогідно, не був призначений для публікації у публічному просторі.

    Про це повідомляє «європейська правда» із посиланням на інформацію телеканалу CNBC.

    Трамп у п’ятницю опублікував допис, в якому заявив, що США не мають жодного стосунку до вибуху ракети в Ірані. Він додав до повідомлення фотографію засекреченого супутникового знімку.

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    Виступаючи перед журналістами в Білому домі в п’ятницю, Трамп заявив, що мав право опублікувати фотографію.

    Але якість фотографії здивувала експертів з національної безпеки, які кажуть, що такі чіткі зображення рідко оприлюднюються.

    «Я взагалі-то не мала би побачити щось настільки якісне. Президент не мав би розповсюджувати таке. Я чесно ніколи не бачила настільки чіткого зображення», – сказала експертка центру Open Nuclear Network Мелісса Ганам.

    За її словами, знімок був, імовірно, знятий з висотного літального апарата з технологією трекінгу, наприклад RC-135S Cobra Ball чи з апарата схожого типу.

    Оскільки йдеться про знімок секретного об’єкта в Ірані, експерт з нерозповсюдження ядерної зброї і редактор Nonproliferation Review Джошуа Поллак допускає, що публікація знімка «матиме глобальні наслідки», і вважає її «безвідповідальністю найвищого ступеню».

    Нагадаємо, США оголосили про санкції щодо двох мереж компаній, пов’язаних з владою Ірану та таких, що допомагають, за даними Мінфіну, Тегерану в розробці зброї масового ураження.

    У США розпочало роботу космічне командування, за яким послідує створення Космічних військ.

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