У родички Єлизавети ІІ, що вакцинувалася AstraZeneca, виявили тромбоз

Прямого зв'язку між вакцинацією і появою тромбів у принцеси Кентської встановити не вдалося

76-річна дружина двоюрідного брата королеви Великої Британії знаходиться на домашньому лікуванні

Після щеплення, зробленого антикоронавірусним препаратом компанії AstraZeneca, виявлено тромбоз у дружини двоюрідного брата королеви Великобританії Єлизавети II принцеси Кентської Марії Крістіни фон Рейбніц. Про це повідомляє The Sun, посилаючись на близьке до принцеси джерело.

За інформацією газети, 76-річна дружина двоюрідного брата королеви отримала ін'єкцію вакцини на початку року. Через якийсь час стан здоров'я принцеси почав викликати стурбованість у лікарів, які діагностували тромбоз.

Відзначається, що прямого зв'язку між вакцинацією і появою тромбів встановити не вдалося. Уже понад місяць Рейбніц знаходиться на домашньому лікуванні. Її офіційний представник відмовився коментувати стан здоров'я принцеси.

Нагдаємо,що раніше Норвегія повідомила, що не відновить використання вакцини проти коронавірусу виробництва AstraZeneca через ризик виникнення рідкісних, але серйозних побічних ефектів.

До слова, у Словаччині призупинили вакцинацію проти коронавірусу першою дозою вакцини AstraZeneca. Тепер зробити щеплення цією вакциною зможуть тільки ті, хто без наслідків переніс першу дозу.

Також і Франція не буде вводити другу дозу вакцини AstraZeneca особам молодше 55 років, які отримали її в першій дозі. Рішення ухвалили на тлі дискусій про побічні ефекти.

У Консультативній групі з безпеки вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що зв'язок між вакциною проти Covid-19 виробництва AstraZeneca та випадками тромбозів вважається «ймовірним, але не підтвердженим».