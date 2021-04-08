У Британії після щеплення AstraZeneca через утворення тромбів померли 19 осіб

79 осіб, у яких після вакцинації розвинувся тромбоз, встигли отримати лише першу дозу препарату AstraZeneca

У Великій Британії виявили 79 випадків утворення тромбів після вакцинації від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca, з них 19 закінчилися смертю пацієнтів.

Про це повідомила пресслужба Управління з контролю лікарських засобів і виробів медичного призначення Великої Британії.

«На жаль, із 79 хворих 19 осіб померли – 13 жінок і 6 чоловіків. 11 із 19 померлих були молодше 50 років, вік ще трьох менше 30 років», – уточнюється в повідомленні.

Всі 79 осіб, у яких після вакцинації розвинувся тромбоз, встигли отримати лише першу дозу препарату AstraZeneca.

Управління проаналізувало звіти про випадки утворення тромбів і низький вміст тромбоцитів, які надійшли до 31 березня включно. На той момент у Великій Британії було зроблено 20,2 млн щеплень вакциною AstraZeneca.

«Це означає, що загальний ризик розвитку тромбів становить приблизно 4 людини на мільйон, які отримують вакцину», – зазначив британський регулятор.

Також в якості запобіжного заходу регулятор рекомендував людям будь-якого віку, які схильні до ризику утворення тромбів через їх стан здоров’я, робити щеплення вакциною AstraZeneca тільки в тому випадку, «якщо користь від захисту від Covid-19 перевищує потенційні ризики».

Управління попросило всіх, у кого після вакцинації з’являються побічні ефекти, наприклад, задишка, незвичайні синці на шкірі або помутніння зору, негайно звертатися за медичною допомогою. Якщо після першої дози вакцини розвиваються тромби, другу, за вказівкою управління, приймати не можна.

Наприкінці березня AstraZeneca оновила показник ефективності своєї вакцини проти Covid-19 до 76%. 24 березня компанія заявила, що перерахувала дані дослідження в США і дійшла висновку, що вакцина ефективна в запобіганні симптоматичного Covid-19 не на 79%, як було опубліковано раніше у даних цього тижня, а на 76.

Наприкінці березня AstraZeneca оновила показник ефективності своєї вакцини проти Covid-19 до 76%. 24 березня компанія заявила, що перерахувала дані дослідження в США і дійшла висновку, що вакцина ефективна в запобіганні симптоматичного Covid-19 не на 79%, як було опубліковано раніше у даних цього тижня, а на 76.

Раніше компанія AstraZeneca надала інформацію, що її вакцина забезпечує надійний захист серед людей всіх віків. Згідно з попередніми результатами дослідження, в якому взяли участь 30 тисяч осіб, вакцина показала ефективність 79% та 100% ефективність проти важкого або критичного перебігу захворювання.

Європейське медичне агентство назвало AstraZeneca безпечною та ефективною. Установі довелося екстрено зібратися на засідання після низки повідомлень, що після щеплення у 40 людей з 17 мільйонів вакцинованих утворилися тромби. Нині регулятор наголошує, що вакцинація цим препаратом не збільшує загальний ризик розвитку тромбів, а користь від нього перевищує ризики.

Низка країн ЄС, які призупинили її введення, оголосили про відновлення щеплень.

Після ситуації з відмовою багатьох країн від щеплень вакциною AstraZeneca вона отримала нову назву. Її перейменували в Vaxzervia.

До слова, від початку кампанії з вакцинації від Covid-19 в Україні було зафіксовано 732 повідомлення про «несприятливі події» після імунізації, серед яких п'ять летальних випадків.

1 квітня Європейське агентство з лікарських засобів повідомило про відсутність зв’язку між щепленням вакциною, розробленою компанією AstraZeneca, та випадками утворення тромбозу. Як зазначили в агентстві, вакцина є безпечною та ефективною.