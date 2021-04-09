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    Франція не вакцинуватиме другою дозою AstraZeneca. Буде Pfizer або Moderna

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    Фахівці впевнені, що комбінувати різні вакцини не тільки безпечно, але й більш ефективно - Франція не вакцинуватиме другою дозою AstraZeneca. Буде Pfizer або Moderna
    Фахівці впевнені, що комбінувати різні вакцини не тільки безпечно, але й більш ефективно
    Фото з відкритих джерел

    За оцінка експертів, мова про 533 тисячі пацієнтів, більша частина яких – медичні працівники

    Франція не буде вводити другу дозу вакцини AstraZeneca особам молодше 55 років, які отримали її в першій дозі. Рішення ухвалали на тлі дискусій про побічні ефекти, пише RFI.

    Повідомляється, що для вакцинації другою дозою будуть використовувати препарати Pfizer або Moderna. При цьому фахівці Вищої ради з охорони здоров’я (HAS) впевнені, що комбінувати різні вакцини не тільки безпечно, але й більш ефективно.

    «Це дає більшу імунну реакцію, ніж при використанні однієї й тієї ж вакцини двічі», – зазначили в HAS.

    За оцінка експертів, мова про 533 тисячі пацієнтів, більша частина яких – медичні працівники.

    Нагадаємо, в Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) днями знайшли зв'язок між вакциною AstraZeneca й тромбозами.

    У Консультативній групі з безпеки вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що зв'язок між вакциною проти Covid-19 виробництва AstraZeneca та випадками тромбозів вважається «ймовірним, але не підтвердженим».

    Раніше британський Об'єднаний комітет по вакцинації та імунізації (JCVI) висловив побоювання з приводу безпеки застосування препарату AstraZeneca для людей у віці до 30 років. Він заявив, що дорослим у віці до 30 років без яких-небудь супутніх захворювань краще пропонувати альтернативу вакцині AstraZeneca там, де це можливо, через повідомлення про рідкісний побічний ефект – тромбоз головного мозку.

    Італія вводить вікові обмеження на щеплення вакциною AstraZeneca. Австралія і Мексика не будуть вводити вікові обмеження для AstraZeneca

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    Теги: медицина Франція щеплення вакцинація коронавірус
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