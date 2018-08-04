У Росії через кризу принесуть у жертву бика



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Після забивання бика у його крові скупаються місцеві жителі

Обряд пройде в рамках міжмуніципального фестивалю комі-перм'яцькомї обрядової культури «Проллавер», гроші на який виділив Мінкульт Росії.

Селяни приносять жертву в роки нестабільності і кризи. Останній раз цей обряд здійснювали у Прикам’ї дев'ять років тому. Однорічного бика заводять у воду і перерізають йому горло. Після цього жителі села купаються у кривавій воді і їдять варене м'ясо жертовної тварини.

Один з організаторів свята Василь Гагарін пояснив, що весь цей час жителі Великої Кочі проводили обряд самостійно: в основному, різали баранів або півнів. Селяни з достатком приносили в жертву бика.

«Для обряду потрібен однорічний бичок. Забарвлення не має значення. Після заклання бика люди обмивають обличчя і хворі місця водою з річки Онолва, багато заходять у воду по коліна. Вода вважається цілющою. Але пити її не можна. М'ясо варять - так як воно жертовне, без солі і спецій. Готове м'ясо роздають людям. Частину потрібно з'їсти на березі, при цьому подумки попросити допомоги і захисту предків. Частину відносять додому і зазвичай сушать і зберігають до Семика або батьківської суботи, щоб принести на могили предків», - пояснив Гагарін.

За словами відповідальної за фестиваль від міністерства Юлії Касаткіної, у відомстві не знали, що обряд буде проводитися. Його включили в програму як День села з умовою, що забивання бика не будуть афішувати, пише 59.ru. При цьому купувати бика Мінкульт відмовився.

Забивання бика проводиться 31 серпня день святих, покровителів домашніх тварин Флора і Лавра. У 1914 році жертвоприношення було заборонено владою, однак в 1993 його відродили.

Джерело: Сноб