Instagram обмежить підліткам перегляд постів про дієти та пластичні операції



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Соцмережа блокуватиме блогерів, які пропонують знижку на продукти чи послуги, що можуть бути шкідливими для здоров’я

Рекламні пости про «швидке схуднення» видалять з Instagram

Instagram обмежить перегляд постів про дієти та пластичні операції через їхній негативний вплив на психічне здоров’я підлітків.

Про це повідомило The Guardian.

Згідно з новими правилами соцмережі, пости, які рекламують продукти для схуднення чи пластичні операції, приховають від користувачів, яким немає 18.

Зазначається, що рекламні пости про «швидке схуднення» видалять з Instagram.

Також соцмережа блокуватиме блогерів, які пропонують знижку на продукти чи послуги, що можуть бути шкідливими для здоров’я.

Розробники вважають, що перегляд контенту про дієти та пластичну хірургію може стати причиною харчових розладів та нездорового уявлення про своє тіло.

«Ми хочемо, щоб Instagram був місцем позитиву, тому намагаємося зменшити тиск на своїх користувачів», — зазначила менеджерка з питань публічної політики в Instagram Емма Коллінз.