У Росії дівчина залишилася без волосся через «спецоперацію» Путіна

Активістка із Томська вийшла на протест проти війни

Жителька російського міста Томськ Альбіна Сентякова провела акцію протесту проти війни. Дівчина поголила налисо голову на центральній площі міста, повідомляють російські ЗМІ.

Активістка склала волосся в коробку, а потім підняла її вгору, показавши напис «Ні – значить ні».

За даними ЗМІ, протестувальницю не затримали, поліції поряд не було.

"Не можу мовчати про те, що відбувається у світі та нашій країні. Це дуже боляче і нестерпно. Я не можу мовчати. Усі чоловіки в моїй родині мають військово-облікову спеціальність і мовчки приймають той факт, що потрібно буде йти (на фронт – «Главком»)», – розповіла Альбіна Сентякова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент держави-агресорки Росії Володимир Путін ще не підписував указ про завершення часткової мобілізації, але у регіонах, які виконали мобілізаційне завдання, процес вичерпано та зупинено, заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. Додамо, що 17 жовтня у Московській області та Москві заявили про завершення часткової мобілізації.

Раніше, 14 жовтня президент Володимир Путін сказав, що часткова мобілізація має закінчитись протягом двох тижнів. Він тоді зазначив, що з необхідних 300 тис. осіб на той момент до військ направили 222 тис.

Як відомо, від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії.

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну.