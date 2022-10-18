Навіщо Кремлю так зване «припинення мобілізації»: пояснення ексдепутата Держдуми 

Путін злякався наслідків вчиненого ним порушення

Ексдепутат Держдуми РФ Дмитро Гудков пояснив, чому кремлівський диктатор Володимир Путін та російське міноборони поквапилися заявити, мовляв, через два тижні мобілізація закінчиться. Про це він сказав в інтерв'ю для «Уніан».

«Путін злякався мобілізації, яку він анонсував, тому що це одностороннє порушення з боку влади. До цього Путін робив вигляд, що немає ніякої війни, є спецоперація, а багато людей робили вигляд, що вони це підтримують. Згідно з соціологією, рівень тривог виріс з 26% до 70%. Я думаю, що путінський рейтинг обернено пропорційно пішов вниз. Це вже помітно, тому що навіть серед лояльних виборців до Путіна запалала ненависть», – вважає ексдепутат.

Представники влади РФ злякалися і зробили вигляд, що вони цю мобілізацію припинили. Тим більше, попереду призов (із 1 листопада – ред.) і наберуть строковиків. А коли «гарматне м'ясо» закінчиться, вони будуть далі набирати. Сумнівів немає.

«Путін взагалі боягузливий злочинець. Він може тільки вбивати беззахисних людей, влаштовувати теракти, але він дуже боїться втратити владу, життя, свободу. Тому він дуже тонко відчуває настрої людей. Я думаю, йому підказали, що потрібно закінчувати з мобілізацією, інакше невідомо, куди енергія мобілізованих людей буде спрямована», – каже Гудков.

Те, що відбувається зараз в російській армії, говорить про те, що там повний бардак і некерованість, вважає політик.

Нагадаємо, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін ще не підписував указ про завершення часткової мобілізації, але у регіонах, які виконали мобілізаційне завдання, процес вичерпано та зупинено, заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. Додамо, що 17 жовтня у Московській області та Москві заявили про завершення часткової мобілізації.

Раніше, 14 жовтня президент Володимир Путін сказав, що часткова мобілізація має закінчитись протягом двох тижнів. Він тоді зазначив, що з необхідних 300 тис. осіб на той момент до військ направили 222 тис.

Як відомо, від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії.

До слова, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні. Зокрема повідомляється про загибель п'ятьох мобілізованих із Челябінської області.

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну.