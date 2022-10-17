Мобілізовані у РФ отримали іграшкові бронежилети (фото, відео)
Вояки країни-терористки скаржаться на спорядження, яке їм видають, відправляючи на війну
Із 21 вересня, відколи в РФ триває так звана часткова мобілізація, росіяни не раз скаржилися на безлад, який триває у військкоматах, та на спорядження, яке видають потенційним воякам. Наприклад, сьогодні у російських Telegram-каналах поширили відео, на якому «мобіки» скаржаться: мобілізованим із Твері видали «пластикові» бронежилети, призначені для страйкболу.
«Выдали нам супербронежилеты страйкбольные и каски китайского образца. Ничего реального не показывают», – скаржиться чоловік на кадрах.
Також на ще одному відео офіцер-зв'язківець російської армії розповів, що їм видали обладнання часів Другої світової війни. Те, що під ногами у офіцера, схоже на котушки зв'язку, на які намотується шнур зв'язку.
Тим часом ЗСУ користуються супутниками Starlink.
До слова, у РФ мобілізовані відверто «посилають» владу (відео).
Нагадаємо, у Щолковому Московської області невідомий кинув пляшку із запалювальною сумішшю в будівлю військкомату, внаслідок чого на першому поверсі почалася пожежа.
Днями рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні.
Також із початку «могилізації» в Росії різко посилився дефіцит педагогів – вчителі або йдуть на фронт, або емігрують, або ховаються. Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну. Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.
Росією прокотилася хвиля протестів, підпалів військкоматів.
Читайте також:
- Моральна стійкість російського солдата. Що відкрила мобілізація
- Втечі, самогубства та цирк: як живуть табори для мобілізованих у РФ
- Мобілізовані росіяни показали, як про них дбає РФ: курйозне відео
- Кремль. Путін. Мобілізація. Паніка
- «Могилізація»: воєнкоми у Росії вигадали вкрай цікаві способи вручати повістки
Коментарі — 0