Мобілізовані у РФ отримали іграшкові бронежилети (фото, відео)

Вояки країни-терористки скаржаться на спорядження, яке їм видають, відправляючи на війну

Із 21 вересня, відколи в РФ триває так звана часткова мобілізація, росіяни не раз скаржилися на безлад, який триває у військкоматах, та на спорядження, яке видають потенційним воякам. Наприклад, сьогодні у російських Telegram-каналах поширили відео, на якому «мобіки» скаржаться: мобілізованим із Твері видали «пластикові» бронежилети, призначені для страйкболу.

«Выдали нам супербронежилеты страйкбольные и каски китайского образца. Ничего реального не показывают», – скаржиться чоловік на кадрах.

Також на ще одному відео офіцер-зв'язківець російської армії розповів, що їм видали обладнання часів Другої світової війни. Те, що під ногами у офіцера, схоже на котушки зв'язку, на які намотується шнур зв'язку.

Тим часом ЗСУ користуються супутниками Starlink.

До слова, у РФ мобілізовані відверто «посилають» владу (відео).

Нагадаємо, у Щолковому Московської області невідомий кинув пляшку із запалювальною сумішшю в будівлю військкомату, внаслідок чого на першому поверсі почалася пожежа.

Днями рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні.

Також із початку «могилізації» в Росії різко посилився дефіцит педагогів – вчителі або йдуть на фронт, або емігрують, або ховаються. Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну. Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Росією прокотилася хвиля протестів, підпалів військкоматів.