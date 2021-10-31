У Росії хлопець скинув з балкона восьмого поверху двох дівчаток

Раніше зловмисник уже притягався до кримінальної відповідальності за кількома статтями

У неділю вранці, 31 жовтня, в Республіці Тива (місто Кизил, Росія) сталася НП. Поліцейські виявили двох неповнолітніх дівчаток, 9 та 14 років, із множинними травмами. Молодша померла на місці, а старша – у лікарні. Про це повідомляє пресслужба поліції у Республіці Тива.

У місті Кизил біля будинку на вулиці Лопсанчапа знайдено дві неповнолітні сестри. За підозрою у вбивстві затримано раніше засудженого 23-річного уродженця Тес-Хемського району, який винаймав кімнату в їхній квартирі. Раніше він уже притягався до кримінальної відповідальності за кількома статтями Кримінального кодексу РФ. Наразі з ним ведуться слідчі дії.

За даними Telegram-каналу Shot, мама вбитих дівчаток виховувала їх одна. Жінка змушена була працювати вночі у місцевому кафе, щоб забезпечити сім’ю. Також вона здавала кімнату 23-річному уродженцю Тес-Хемського району Очуру Санчату.

У підозрюваного стався конфлікт із дітьми, нібито діти сильно галасували. Незабаром він розлютився і скинув їх з балкона восьмого поверху. Також наголошується, що в сусідній кімнаті спала ще одна дочка, але її він не зачепив.

У поліції зазначили, що порушено кримінальну справу за пунктами «а, в» частині 2 статті 105 КК РФ («Убивство двох осіб»).