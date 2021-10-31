Літаки, які Росія не здатна обслуговувати сама, вийшли на рейси в Україні (фото)

Нові експлуатанти встигли лише замалювати назву попередньої авіакомпанії – «Ангара», ліврея ж залишилась старою

30 жовтня відбувся перший рейс регіонального реактивного літака Ан-148 українського авіаперевізника Air Ocean Airlines. Переліт було здійснено за маршрутом Київ-Миколаїв. Про це розповіли у пресслужбі ДП «Антонов».

Як повідомляв «Главком», у державному реєстрі цивільних повітряних суден України «засвітилися» два літаки Ан-148, які раніше літали в російській авіакомпанії «Ангара». Вони були випущені в Воронежі в 2011 і 2012 році. Реєстраційні посвідчення на них видані 7 жовтня.

Зазначені Ан-148 літали у Сибіру в російській авіакомпанії з реєстраціями RA-61711 і RA-61714. Вона їх отримала через лізингову компанію «Ільюшин Фінанс Ко».

В ході експлуатації авіакомпанія зіткнулася з проблемами з підтримки льотної придатності літаків на тлі військової агресії РФ в Україні та політики санкцій щодо країни-агресорки. Це призвело до простою повітряних суден.

Носова частина літака Ан-148 російського авіаперевізника «Ангара»

Носова частина літака Ан-148 українського авіаперевізника Air Ocean Airlines

На сьогодні у флоті «Air Ocean Airlines» – два літаки Ан-148. До кінця поточного року має бути поставлений ще один літак. Протягом першого-другого кварталу 2022 року – ще три літаки. Загалом компанія планує експлуатувати до 10 літаків такого типу. Вони належать кіпрській компанії та передані авіакомпанії відповідно до договорів оренди.