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    На спецдільниці у Харкові не пускали спостерігачів. Пізніше там зафіксували порушення

    •  glavcom.ua
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    Зранку на дільниці не було кворуму серед членів дільничної виборчої комісії - На спецдільниці у Харкові не пускали спостерігачів. Пізніше там зафіксували порушення
    Зранку на дільниці не було кворуму серед членів дільничної виборчої комісії
    Фото: glavcom.ua

    Члени дільничної виборчої комісії розпочали роботу, не зібравши кворуму

    На дві спецдільниці у медичних закладах Харкова не пускали спостерігачів громадянської мережі «Опора» – вимагали негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію. Про це ідеться на сайті Громадянської мережі.

    Так, на дільниці розташовану на території комунального підприємства «Міський перинатальний центр», керівник установи просив показати Covid-документи. Аналогічна ситуація склалася у пологовому будинку №7.

    Однак вже за пів години після розмови з керівництвом ТВК спостерігача «Опори» пустили на дільницю.

    Подібні дії є незаконними, оскільки необхідні документи для спостерігача – це посвідчення спостерігача та посвідчення особи, зазначив координатор «Опори» у Харківській області Микола Зінченко.

    «Жодних вимог щодо необхідності сертифікатів про вакцинацію у Виборчому кодексі не прописано», – наголошують в «Опорі».

    Пізніше спостерігачка зафіксувала кілька порушень на території дільниці, що у перинатальному центрі.

    Зокрема, зранку тут не було кворуму серед членів дільничної виборчої комісії – із 10 були присутні лише 5. Саме за такої кількості членів ДВК відкрили сейф та дістали бюлетені.

    За словами спостерігачки, одна жінка навіть не знала, який в неї статус. Спочатку вона говорила, що є спостергігачкою, а потім, коли виявилося, що немає кворуму, стала казати, що вона — членкиня комісії. Пізніше на цю комісію прийшов ще один член ДВК, таким чином кворум було забезпечено.

    Відповідно до частини 3 статті 36 Виборчого кодексу України засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності на ньому більше половини її складу. Згідно з частиною 3 статті 247 Виборчого кодексу України дільнична виборча комісія у день голосування не раніш як за 45 хвилин до початку голосування проводить підготовче засідання.

    Раніше членкині дільничної виборчої комісії Анастасії Горобець видали посвідчення із «шапкою» «Проміжні вибори народного депутата України 28 березня 2021 року». Трапилося це у 197-у окрузі, що на Черкащині.

    Як відомо, у неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради, у Харкові обирають нового міського голову.

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    Теги: вибори документи жінка
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    На спецдільниці у Харкові не пускали спостерігачів. Пізніше там зафіксували порушення