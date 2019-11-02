У Росії передали до суду справу проти ексміністра транспорту України Рудьковського
Рудьковський звинувачується у нападі на службові приміщення і транспортні засоби осіб, що користуються міжнародним захистом
Генпрокуратура РФ направила в суд кримінальну справу стосовно ексдепутата Верховної Ради, ексміністра транспорту України Миколи Рудьковського, обвинуваченого в нападі на російське посольство.
Про це повідомляє Генпрокуратура РФ.
«Заступник Генерального прокурора Російської Федерації затвердив обвинувальний висновок у кримінальній справі стосовно громадянина України Миколи Рудьковського. Він звинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 360 КК РФ (участь в нападі на службові приміщення і транспортні засоби осіб, що користуються міжнародним захистом, вчинене з метою ускладнення міжнародних відносин)», – йдеться в повідомленні.
Після затвердження обвинувального висновку кримінальну справу направлено в Московський міський суд для розгляду по суті.
Як повідомлялося, 28 вересня московська поліція затримала колишнього міністра транспорту України Миколи Рудьковського, якого в РФ оголосили в розшук у справі про напад на російське посольство в Києві.