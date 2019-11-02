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    У світі

    У Росії передали до суду справу проти ексміністра транспорту України Рудьковського

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    Ексдепутат Верховної Ради, ексміністр транспорту України Микола Рудьковський - У Росії передали до суду справу проти ексміністра транспорту України Рудьковського
    Ексдепутат Верховної Ради, ексміністр транспорту України Микола Рудьковський

    Рудьковський звинувачується у нападі на службові приміщення і транспортні засоби осіб, що користуються міжнародним захистом

    Генпрокуратура РФ направила в суд кримінальну справу стосовно ексдепутата Верховної Ради, ексміністра транспорту України Миколи Рудьковського, обвинуваченого в нападі на російське посольство.

    Про це повідомляє Генпрокуратура РФ.

    «Заступник Генерального прокурора Російської Федерації затвердив обвинувальний висновок у кримінальній справі стосовно громадянина України Миколи Рудьковського. Він звинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 360 КК РФ (участь в нападі на службові приміщення і транспортні засоби осіб, що користуються міжнародним захистом, вчинене з метою ускладнення міжнародних відносин)», – йдеться в повідомленні.

    Після затвердження обвинувального висновку кримінальну справу направлено в Московський міський суд для розгляду по суті.

    За даними російського слідства, 14 червня 2014 року Рудьковський спільно з невстановленими особами із числа забороненого в РФ «Правого сектора» взяв участь у нападі на російське посольство в Києві. «Метою нападу було ускладнення міжнародних відносин Російської Федерації з Україною та іншими державами», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, 28 вересня московська поліція затримала колишнього міністра транспорту України Миколи Рудьковського, якого в РФ оголосили в розшук у справі про напад на російське посольство в Києві.

    Росія суд напад посольство поліція Микола Рудьковський
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