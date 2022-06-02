Мавпяча віспа: голова медичного комітету Ради розповів, як готується Україна

Немає сумнівів, що мавпячу віспу з часом виявлять і в Україні

Мавпяча віспа не така небезпечна, як коронавірус

Українські медики підготовлені до можливої появи випадків захворювання на мавпячу віспу у нашій країні. Про це сказав голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування Михайло Радуцький під час пресконференції.

«За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), мавпяча віспа не приведе світ до нової пандемії. Ця хвороба набагато легша, ніж Covid-19, вона не передається так швидко і так легко, як Covid-19. Бо щоб заразитися від іншої людини, це має бути фактично побутовий контакт», – сказав нардеп.

Радуцький наголосив, що мавпяча віспа не така загрозлива, як Covid-19, тому, як вважають у ВООЗ вважає, такої вакцинальної кампанії, як від ковіду робити не потрібно.

«Сьогодні мавпяча віспа в Україні не зафіксована, але ми не маємо сумніву, що в Україні вона буде, бо дуже багато наших громадян повертаються з європейських країн, де уже фіксуються випадки мавпячої віспи. Ця хвороба протікає не дуже легко, але відсоток летальних випадків дуже незначний. Тому це не така страшна біда, як ковід», – запевнив він.

Нардеп наголосив, що український Центр громадського здоров’я повністю готовий до можливої появи цієї інфекції в Україні – з лікарями проводяться заняття, розроблені протоколи. Голова парламентського комітету додав, що для лікування мавпячої віспи не потрібне якесь специфічне лікування чи дефіцитних ліків.

«Але якщо вибачите у когось ознаки застуди, треба тримати дистанцію, необхідна санітарна обробка рук», – сказав він.

Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.