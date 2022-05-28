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    Думки вголос

    Мавпяча віспа – чергова «біологічна зброя» України

    Відомий лікар Євген Комаровський вже не впреше тролить росіян. Так у квітня 2022 року лікар заявив, що країну-агресора можна вилікувати від пу-лихоманки завдяки бойовим качкам - Мавпяча віспа – чергова «біологічна зброя» України
    Відомий лікар Євген Комаровський вже не впреше тролить росіян. Так у квітня 2022 року лікар заявив, що країну-агресора можна вилікувати від пу-лихоманки завдяки бойовим качкам

    Оголошення-спростування від командування військ біологічної етнічної зброї

    Мовою оригіналу

    В стране-денацификаторе распространяется ложная информация о том, что оспа обезьян создана в наших биолабораториях. Отсутствие случаев заболевания в самой Украине объясняется тем, что все население было массово и тайно вакцинировано.

    Опровержение:

    1. Известно, что люди, привитые от натуральной оспы, имеют защитные антитела к оспе обезьян. Все родившиеся до 1980 г привиты от натуральной оспы. Все руководство страны-демилитаризатора не первой молодости, и явно родилось до 1980 г. Отсюда следует, что тратить деньги на выведение этнической скрепонаправленной оспы обезьян не имеет никакого смысла, поскольку она не сможет поразить главную целевую аудиторию.

    2. На уровне логики и здравого смысла невозможно объяснить случаи массового заражения в Европе, поскольку наши этнические утки переносчики вирусов являются высокоточным оружием и наверняка не могут перепутать Европу и страну победивших скреп.

    3. Случаи заражения в Канаде, США, Аргентине и Австралии никак не могут быть связаны с украинскими биолабораториями, поскольку наши этнические утки 2-го поколения имеют ограниченную дальность и не способны пересекать океан. К сожалению, разработка уток 3-го поколения (повышенной дальности) сейчас поставлена на паузу, в связи с переездом основной массы лабораторий в Монголию.

    Начштаба этнических биовойск Доктор Комаровский

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    Джерело: блог Євгена Комаровського

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    Теги: росія окупанти війна Україна населення окупація #stoprussia біологічна зброя мавпяча віспа
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    Мавпяча віспа – чергова «біологічна зброя» України