Мавпяча віспа: ВООЗ оприлюднила статистику

Переважна більшість зафіксованих випадків мавпячої віспи не пов’язана із поїздками до Африки

З 13 травня по 2 червня було виявлено 780 випадків віспи мавп у 27 країнах світу, що не були ендемічні для цього вірусу. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Найбільше випадків зараження мавпячою віспою зафіксовано у Великій Британії (207), Іспанії (156) та Португалії (138).

ВООЗ оцінює ризик поширення хвороби на глобальному рівні, як «помірний». У організації наголосили, що здебільшого йдеться про чоловіків (але не виключно про них), які мали статевий акт із чоловіками.

Станом на сьогодні відомо, що виявлений у неендемічних державах вірус віспи мавп належить до західноафриканського варіанту.

Крім того, в більшості випадків ті, хто заразився, не відвідували Західну або Центральну Африку. Лише невелика кількість заражень пов'язана з поїздками до Нігерії.

Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.