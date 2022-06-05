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    Мавпяча віспа: ВООЗ оприлюднила статистику

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    ВООЗ оцінює ризик поширення хвороби на глобальному рівні, як &laquo;помірний&raquo; - Мавпяча віспа: ВООЗ оприлюднила статистику
    ВООЗ оцінює ризик поширення хвороби на глобальному рівні, як «помірний»
    фото з відкритих джерел

    Переважна більшість зафіксованих випадків мавпячої віспи не пов’язана із поїздками до Африки

    З 13 травня по 2 червня було виявлено 780 випадків віспи мавп у 27 країнах світу, що не були ендемічні для цього вірусу. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

    Найбільше випадків зараження мавпячою віспою зафіксовано у Великій Британії (207), Іспанії (156) та Португалії (138).

    ВООЗ оцінює ризик поширення хвороби на глобальному рівні, як «помірний». У організації наголосили, що здебільшого йдеться про чоловіків (але не виключно про них), які мали статевий акт із чоловіками.

    Станом на сьогодні відомо, що виявлений у неендемічних державах вірус віспи мавп належить до західноафриканського варіанту.

    Крім того, в більшості випадків ті, хто заразився, не відвідували Західну або Центральну Африку. Лише невелика кількість заражень пов'язана з поїздками до Нігерії.

    Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.

    Всесвітня організація охорони здоров'я називає таку ситуацію атиповою: переважна більшість пацієнтів не їздили до країн, де це захворювання поширене, а здебільшого саме такі випадки ставали причиною спалахів у попередні роки.

    Раніше перший випадок мавпячої віспи зафіксували у сусідній з Україною Угорщині. Випадок захворювання на віспу мавп в Угорщині підтвердила місцевий головний санітарний лікар Сесілія Мюллер. За її словами, хворому 38 років.

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    Теги: ВООЗ мавпяча віспа
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    Мавпяча віспа: ВООЗ оприлюднила статистику