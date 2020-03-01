У Росії різко відреагували на посилення правил виїзду в Росію для українців



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У Держдумі перейнялися доходами українців, які їздять до Росії на заробітки

Рішення влади України про посилення для громадян країни правил виїзду в Росію нелогічно і направлено в першу чергу проти самих українців. Таким чином рішення прокоментував член комітету з міжнародних справ Держдуми Антон Морозов.

Як зазначив Морозов, в Росії подібні дії Києва оцінюють негативно. «Ми знаємо, що багато українців їздять в Росію на заробітки і для відвідування своїх родичів або друзів. І додаткові заборони та обмеження тільки послаблюють і так слабкі доходи українців», – пояснив він.

За словами депутата, в Москві дотримуються думки про те, що люди не повинні страждати через політичні розбіжності, що існують між Росією і Україною, і повинні мати «можливість вільно пересуватися територіями наших держав».

Як повідомлялося, 18 грудня 2019 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, відповідно до якої з 1 березня 2020 року виїзд до Росії громадян України буде здійснюватися на підставі закордонного паспорта. Водночас при в’їзді громадян України з території РФ прикордонники пропускатимуть українців і за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження.

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