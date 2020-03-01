  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Росії різко відреагували на посилення правил виїзду в Росію для українців

    • Розсилка
    У Росії різко відреагували на посилення правил виїзду в Росію для українців

    У Держдумі перейнялися доходами українців, які їздять до Росії на заробітки

    Рішення влади України про посилення для громадян країни правил виїзду в Росію нелогічно і направлено в першу чергу проти самих українців. Таким чином рішення прокоментував член комітету з міжнародних справ Держдуми Антон Морозов.

    Як зазначив Морозов, в Росії подібні дії Києва оцінюють негативно. «Ми знаємо, що багато українців їздять в Росію на заробітки і для відвідування своїх родичів або друзів. І додаткові заборони та обмеження тільки послаблюють і так слабкі доходи українців», – пояснив він.

    За словами депутата, в Москві дотримуються думки про те, що люди не повинні страждати через політичні розбіжності, що існують між Росією і Україною, і повинні мати «можливість вільно пересуватися територіями наших держав».

    Як повідомлялося, 18 грудня 2019 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, відповідно до якої з 1 березня 2020 року виїзд до Росії громадян України буде здійснюватися на підставі закордонного паспорта. Водночас при в’їзді громадян України з території РФ прикордонники пропускатимуть українців і за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження.

    Читайте також:
    Українці з 1 березня їздитимуть до Росії лише за закордонними паспортами
    Росія українці кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ