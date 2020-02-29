Українці з 1 березня їздитимуть до Росії лише за закордонними паспортами



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Такі нововведення позитивно вплинуть на якість та швидкість прикордонного контролю і дадуть змогу запобігти використанню підробок внутрішніх паспортів та свідоцтв про народження – ДПСУ Фото ДПСУ

Громадяни України, які раніше вибули за кордон за внутрішнім паспортом зможуть повернутися в Україну за цими документами

Державна прикордонна служба України нагадує, що з 1 березня 2020 року перетинати кордон із Росією можна буде лише за закордонними паспортами.

Про це повідомляється на сайті ДПСУ.

«З 1 березня 2020 року українці не зможуть перетинати державний кордон з України в РФ на підставі паспорта громадянина України (так званого внутрішнього паспорта) або свідоцтва про народження», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що громадяни України, які раніше вибули за кордон за внутрішнім паспортом чи свідоцтвом про народження (для дітей до 16 років), зможуть повернутися в Україну за цими документами.

Як вважають в ДПСУ, такі нововведення позитивно вплинуть на якість та швидкість прикордонного контролю і дадуть змогу запобігти використанню підробок внутрішніх паспортів та свідоцтв про народження. Також це дозволить зменшити ймовірність незаконних вивезень неповнолітніх українців за кордон, адже відсутність фото на свідоцтвах про народження не дає можливість встановити приналежність документа конкретній дитині.

«Не варто розглядати це повідомлення як рекомендацію відвідати Російську Федерацію. Адже паспорт громадянина України для виїзду за кордон дає можливість безвізово відвідати чимало країн. Та й часу на виготовлення закордонного паспорта, якщо ви його досі не отримували, залишилося не так багато», – додали у прикордонному відомстві.

Як повідомлялося, 18 грудня 2019 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, відповідно до якої з 1 березня 2020 року виїзд до Росії громадян України буде здійснюватися на підставі закордонного паспорта.