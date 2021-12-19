У Росії сталася аварійна ситуація на шахті, в якій перебувало близько 140 гірників
Рятувальники проводять евакуацію гірників
У російському Кузбасі сталась пожежа у штольні шахти імені О. Д. Рубана, передає агенство «ТАСС».
«Займання сталося у штольні шахти імені О. Д. Рубана в Кузбасі, на поверхню піднімають 139 гірників», – пише агенство із посиланням на джерело.
Інші ЗМІ повідомляють, що інформації про постраждалих немає. Триває евакуація.
За попередніми даними на місці працюють 24 рятувальники.
Згідно з останніми даними на поверхню вже вийшли 120 осіб.
За іншою інформацією, загоряння немає.
«Спрацювали датчики температури і чадного газу», – сказав співрозмовник агентства. Проте прийнято рішення продовжити піднімати шахтарів на поверхню. Відомостей про постраждалих немає.
Повідомлялося, що 46 гірників та шість рятувальників, один з яких все ж виявився живим, загинули на шахті «Листвяжна» в Кемеровській області Росії.
Командир загону МНС пояснював, що «у тій газовій атмосфері, яка зараз склалася на аварійній ділянці, говорити про те, що хтось вижив, неможливо».
Рятувальник пояснив, що окис вуглецю, який вбирається порами шкіри, вкрай небезпечний для тих, хто працює в шахті.
Нагадаємо, після вибуху на шахті в Росії загинули рятувальники, бо у них закінчився кисень.
Станом на вечір 25 листопада десятки людей, постраждалих через пожежу, перебувають у лікарнях. Деякі з них дістали отруєння димом. Четверо людей перебувають у критичному стані.
Як раніше повідомляли ЗМІ із посиланням на російське Міністерство надзвичайних ситуацій, після пожежі на шахті на поверхню було евакуйовано 237 людей, 45 дістали травми. Загалом у шахті на момент пожежі перебували 285 людей.