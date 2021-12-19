Речник Кремля розповів про шанси Путіна заразитися Covid-19

У Кремлі повідомляють, що Путіна ретельно оберігають від можливості захворіти

Пєсков наголосив, що про зараження Путіна «не хочеться ні думати, ні говорити»

Російського диктатора Володимира Путіна ніхто не заразить коронавірусом Covid-19. Про це сказав його прес-секретар Дмитро Пєсков у новому фільмі на одному з телеканалів, повідомляє «ТАСС».

«Ну, слухайте – він же Путін, хто його заразить?» – сказав спікер Кремля, відповідаючи на запитання, чи є якийсь план, якщо хтось заразить Путіна.

Він зазначив, що про такий поворот подій «не хочеться ні думати, ні говорити».

«Саме тому навколо нього працює необхідна кількість фахівців, і медиків, і так далі, які забезпечують його безпеку епідеміологічну», – наголосив Пєсков і запевнив, що всі, хто так чи інакше контактує та працює з Путіним, дотримуються необхідних правил епідеміологічної безпеки.

Він розповів про те, що іноді в адміністрації президента РФ «приходять і сумні новини» про смерть від ковіда когось із співробітників чи їхніх родичів.

Він зазначив, що «скрізь і соціальна дистанція, і QR-коди, і ПЛР-тести».

«А коли йдеться про президента, то, звісно, учасників заходу особливо тестують», – сказав Пєсков.

За його словами, «тих, хто безпосередньо протягом тривалого часу спілкується з президентом, комусь доводиться проходити карантин певну кількість днів».

Нагадаємо, раніше Володимир Путін заявляв про те, що в його оточенні захворіли на Covid-19 кілька десятків людей. Про це він сказав під час офлайн виступу на саміті Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку.

Нагадаємо, 14 вересня стало відомо, що Путін іде на самоізоляцію: у його оточенні виявили випадки інфікування Covid-19.

Зазначимо, раніше Путін ненароком визнав недієвість російської вакцини. Глава Кремля заявив, що багато хто з його оточення захворів на Covid-19. Він зазначив, що на даний час «медики допомагають розібратися з даною ситуацією».

Як відомо, Росії б'є антирекорди за добовою смертність від коронавірусу.

Нагадаємо, 23 березня Путін ніби-то зробив щеплення від коронавірусу російською вакциною, але свідчень цьому нема.

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