ЗМІ повідомили, скільки часу є у Байдена для запобігання вторгнення Росії в Україну

Джерела ЗМІ вказують на те, що Байден не допустить вторгнення Росії

Адміністрація Байдена не допустить повторення помилок 2014 року під час окупації Криму

У президента США Джо Байдена є «вікно в чотири тижні», щоб запобігти вторгненню Росії до України. Білий дім намагається уникнути помилок адміністрації Барака Обами в 2014 році. Про це повідомляє CNN.

Видання з посиланням на джерела в адміністрації Байдена пише, що президент побоюється повторення помилок, коли США і Європа були захоплені зненацька тим, як Росія окупувала Крим. У зв'язку з цим Байден вимагав від своїх радників із національної безпеки стримати президента Росії Володимира Путіна всіма можливими способами від вторгнення до України.

«Те, що ми робимо, дуже прораховано. Але у нас є лише близько чотирьох тижнів, щоб це здійснити», – повідомило джерело.

Також повідомляється, що реакція Вашингтона на загрозу вторгнення почалася із поїздки директора ЦРУ Білла Бернса до Москви, але в міру того, як Росія продовжила стягувати війська до українського кордону, тиха дипломатія переросла в різкі публічні попередження на адресу Путіна.

«Санкції, які ми ввели щодо Росії в 2014 році, були в основному спрямовані на те, щоб стримати середньостроковий і довгостроковий розвиток конкретних російських державних компаній, обмеживши їх доступ до ринків капіталу і технологій США», – зазначив представник Білого дому.

За його словами, нові санкції «будуть придушуючими і спричинять значні витрати для російської економіки та фінансової системи».

Додамо, що міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт на тлі військового конфлікту між Росією та Україною закликала посилити санкції проти президента Росії Володимира Путіна та його оточення.

До слова, влада розробила план оборони у разі вторгнення російських військ на територію України. Про це розповів секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Нагадаємо, посол США в Росії Джон Салліван заявив, що Сполучені Штати Америки та країни Європейського союзу не мають наміру послаблювати санкції, введені проти Росії через окупацію Криму.

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