У Росії стався вибух у житловому будинку: обвалився під'їзд (відео)

За попередньою інформацією, у будинку стався вибух газу

У Тульській області Російської Федерації стався вибух газу в житловому будинку. Уже відомо про п'ятьох загиблих. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що врятувати вдалось сімох цивільних, ще четверо залишаються під завалами.

«Несправність газового обладнання стала причиною вибуху в житловому п'ятиповерховому будинку в Тульській області, заявили в екстрених службах», – пишуть видання.

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Внаслідок вибуху, як повідомляють в МЧС, сталося обвалення з п'ятого по другий поверх будинку.

Раніше повідомлялось про чотирьох загиблих, однак, згідно з оновленими даними в екстрених службах, жертвами вибуху стали п'ятеро осіб. Мешканців будинку було евакуйовано.

Раніше повідомлялося, що у Росії стався потужний вибух на газопроводі. РанішеуКурській області Росії прогримів потужний вибух. В країна-агресорці заявили, нібито був нанесений удар безпілотником