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У Росії стався потужний вибух на газопроводі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії стався потужний вибух на газопроводі (відео)
фото скріншот відео

Наразі причина вибуху з'ясовуються

У Чувашії (Росія) вибухнув газогін. Аварія сталася на газогоні між селами Кюльхірі і Калініно Вурнарського району, Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

На відео видно, як у небо здіймається величезне полум'я.

Наразі причина вибуху з'ясовуються. Місцеві пабліки повідомляють, що внаслідок пожежі пошкоджень зазнав один будинок та автомобіль.

Раніше неподалік Санкт-Петербурга (Росія) сталася пожежа на території газозаправної станції. Жителі російського Муріно, який за декілька кілометрів від Санкт-Петербурга, повідомили про сильну пожежу, стовп вогню було видно за кілометри.

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