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У Курській області РФ стався вибух: окупанти заявили про атаку дрона

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Курській області РФ стався вибух: окупанти заявили про атаку дрона
Унаслідок вибуху постраждали російські військовослужбовці.
фото ілюстративне

Росіяни стверджують, начебто дрон скинув вибуховий пристрій за три кілометри від російсько-українського кордону

У Курській області Росії прогримів потужний вибух. В країна-агресорці заявили, нібито був нанесений удар безпілотником. Про це повідомив Telegram-канал Baza.

Як зазначається, внаслідок вибуху постраждали російські військовослужбовці.

Зазначається, що вибух стався після полудня 10 січня. Під час атаки нібито були поранені четверо російських окупантів.

У РФ стверджують, начебто дрон скинув вибуховий пристрій за три кілометри від російсько-українського кордону.

Міноборони країни-агресорки цей інцидент поки ніяк не коментують.

Як повідомлялося. раніше у російському Курську, 14 грудня, пролунали вибухи. Очевидці зазначали, що вибухи лунали з боку аеродрому. Також ввечері 31 грудня стало відомо про потужний вибух в Омську. Мережею поширюється відео, на якому можна побачити масштаби вогню.

Теги: вибух росія окупанти Telegram відео

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