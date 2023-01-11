У Курській області РФ стався вибух: окупанти заявили про атаку дрона
Росіяни стверджують, начебто дрон скинув вибуховий пристрій за три кілометри від російсько-українського кордону
У Курській області Росії прогримів потужний вибух. В країна-агресорці заявили, нібито був нанесений удар безпілотником. Про це повідомив Telegram-канал Baza.
Як зазначається, внаслідок вибуху постраждали російські військовослужбовці.
Зазначається, що вибух стався після полудня 10 січня. Під час атаки нібито були поранені четверо російських окупантів.
У РФ стверджують, начебто дрон скинув вибуховий пристрій за три кілометри від російсько-українського кордону.
Міноборони країни-агресорки цей інцидент поки ніяк не коментують.
Як повідомлялося. раніше у російському Курську, 14 грудня, пролунали вибухи. Очевидці зазначали, що вибухи лунали з боку аеродрому. Також ввечері 31 грудня стало відомо про потужний вибух в Омську. Мережею поширюється відео, на якому можна побачити масштаби вогню.
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